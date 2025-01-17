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Государство не знает, куда уходят деньги на ремонт ям: национальное посрамление

"Парламентский комитет критикует потерю контроля над улучшением дорог Великобритании" - Новый отчет выявил, что правительство не знает, куда и как расходуются средства на улучшение дорог.
РедакцияР
Редакция
17.01.2025, 03:11·2 мин
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Фото: autoexpress

Местная дорожная сеть Великобритании была раскритикована как "национальное посрамление", так как новый отчет установил, что Правительство не знает и не контролирует, куда и как используются средства на улучшение.

Завершив расследование состояния и обслуживания местных дорог, Комитет палаты общин - поперечная группа, ответственная за контроль за расходами правительства - написал в своем отчете, что Министерство транспорта "недостаточно серьезно несет ответственность и неэффективно использует общественные средства на местных дорогах".

По мнению комитета, Минтран считает дороги Великобритании находящимися в "стабильном" состоянии, несмотря на то, что оценки по ремонту отраслевыми экспертами удвоились и превысили 16 миллиардов фунтов за последние пять лет. Такая огромная сумма может показаться неудивительной, учитывая, как отмечает Комитет палаты общин, что "Минтран не знает точно, как местные органы власти используют его финансирование, так как оно не является блокированным, и не понимает, чего хочет достичь с его помощью".

Кроме того, комитет раскритиковал Минтран за то, что тот не учитывает такие факторы, как объем трафика и подверженность наводнениям, когда делегирует, когда и куда направлять финансирование, утверждая, что, несмотря на обещания правительства выделять более 1 миллиарда фунтов ежегодно на ремонт, "[оно] не оценило общего объема предоставленного финансирования и что было достигнуто благодаря этому". Комитет также подчеркнул, что Минтран сосредотачивается на "реактивной ремонтной работе, а не на предотвращении проблем с самого начала".

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