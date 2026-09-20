NASCAR: после гонки в Бристоле произошла потасовка

Сезон NASCAR постепенно приближается к завершению. В США продолжается финальная часть чемпионата — Cup Series Chase, включающая десять гонок.

На титул претендуют 16 гонщиков. Вчера на коротком овале в Бристоле, штат Теннесси, состоялся третий этап этой стадии, который завершился дракой между Райаном Блэйни и Кэрсоном Хосеваром.

Блэйни занимает 7-е место в личном зачёте, а Хосевар располагается строчкой ниже. Поэтому каждое очко сейчас имеет особое значение. Незадолго до финиша гонщики боролись за 2-е место, когда Хосевар за рулём Chevrolet №77 команды Spire Motorsports слегка подтолкнул Ford с бортовым номером 12 и отправил его в разворот.

После финиша Блэйни решил продолжить выяснение отношений уже вне трассы. Между соперниками произошёл обмен ударами, а сотрудникам команд с трудом удалось разнять участников конфликта.

«Разговора вообще не было, – прокомментировал потом Хосевар. – Он успел что-то сказать, а затем ударил, и я не собирался этого терпеть… На трассе шёл спор за 2-е место, а теперь он лезет в драку. Зато публика в Бристоле увидела классическое шоу!»

Блэйни придерживается другой версии событий: «Меня выбили с трассы. Сейчас каждый будет говорить, что он не сделал ничего плохого. Мне просто кажется, что он не стал сбрасывать газ. За круг до этого я оставил ему много места, не стал задевать его машину, не стал отправлять его в отбойник, хотя запросто мог.

Я защищал свою траекторию, и он решил её занять, не стал снимать ногу с газа и врезался в меня».

В итоговой классификации Карсон Хосевар занял 3-е место, Райан Блэйни финишировал 33-м. Победу одержал Джоуи Логано, который занимает 3-ю строчку личного зачёта.