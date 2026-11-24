Пока цены на новые автомобили продолжают идти «в космос», покупатели все чаще обращаются к вторичному рынку в поисках более доступных вариантов. Один из таких автомобилей — седан Renault Logan второго поколения, который можно рассматривать при бюджете около 500 тысяч рублей.

С учетом того, что при покупке важна каждая копейка и всегда остается возможность для торга, ориентироваться стоит на диапазон от 450 до 550 тысяч рублей. В этом случае покупателю доступно порядка 400-500 автомобилей во всех регионах РФ. Речь идет о машинах 2013—2021 годов выпуска со средним пробегом от 80 до 500 тысяч километров, выяснили «Автоновости дня».

Renault Logan второго поколения — редкий пример бюджетной модели, чья репутация надежной «рабочей лошадки» с годами только укреплялась. На российском рынке автомобиль получил известность благодаря энергоемкой и долговечной подвеске, которая способна «проглатывать» даже серьезные дорожные ямы.

При этом за состоянием автомобиля все равно необходимо следить и своевременно реагировать на посторонние звуки. В ходовой части стойки и втулки стабилизатора, согласно опыту эксплуатации, требуют замены раз в 30-40 тысяч километров. Шаровые опоры обычно служат 80-100 тысяч, а ступичные подшипники, амортизаторы и сайлентблоки задней балки при аккуратной езде могут «живут» до 100-150 тысяч километров.

Система рулевого управления также в целом не доставляет серьезных проблем. Гидроусилитель руля сохраняет работоспособность при замене жидкости каждые 60–80 тысяч км или раз в 3–4 года. Рулевая рейка обычно не требует вмешательства примерно до 170 тысяч километров. Исключением становятся рулевые тяги и наконечники: о необходимости их замены они могут просигнализировать уже на 50-70 тысячах километров пробега.

В пределах 500 тысяч рублей чаще всего встречаются автомобили с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 82 или 102 л. с. В паре с ним работают пятиступенчатая «механика» или простой четырехступенчатый «гидроавтомат» DP2. Ориентировочный ресурс этих моторов составляет 500 тысяч километров. Судя по объявлениям в классифайдах, после достижения такого пробега владельцы обычно либо проводят капитальный ремонт заводского двигателя, либо устанавливают контрактный.

Наиболее распространенным вариантом в этом бюджете остается «Логан» со 102-сильным двигателем, который агрегатируется с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «гидроавтоматом» DP2.

В целом надежность двигателя не вызывает серьезных нареканий. Потенциальные проблемы связаны с рассыхающимися катушками зажигания и неисправными датчиками. Кроме того, важно не допускать обрыва ремня ГРМ, поскольку это может привести к дорогостоящему ремонту. Для профилактики ремень следует менять каждые 60 тысяч километров пробега или 4 года — в зависимости от того, какой срок наступит раньше, независимо от его внешнего состояния.

Если автомобиль оснащен «механикой», в коробке передач достаточно менять сцепление раз в 130-160 тысяч километров. Для четырехступенчатого «автомата» обязательной процедурой остается замена масла каждые 40-60 тысяч километров. Точный интервал зависит от условий эксплуатации машины.

Со временем в масле скапливаются продукты износа, из-за чего оно утрачивает первоначальные свойства и хуже отводит тепло. В результате могут пострадать соленоиды — электромагнитные клапаны в гидроблоке — и фрикционы. На проблемы коробка обычно указывает рывками и пробуксовками, а в наиболее тяжелых случаях переходит в аварийный режим.

В качестве наиболее сбалансированного сочетания можно рассматривать 102-сильный мотор K4M с механической коробкой передач. При сильно ограниченном бюджете и отсутствии требований к динамике подойдет автомобиль с 82-сильным двигателем K7M и «механикой».

Остальные версии — с «автоматом» DP2 или 113-сильным двигателем H4M, который начали устанавливать на «Логаны» после рестайлинга, — рекомендуется покупать только при наличии прозрачной истории обслуживания. Перед сделкой такой автомобиль стоит тщательно проверить в хорошем автосервисе.