Надежный двигатель от «Соляриса» и автоматическая коробка за 1,5 млн рублей: в Россию массово завозят доступные корейские кроссоверы

Компактный кроссовер Kia KX1 остается одним из самых доступных новых автомобилей, которые можно привезти из Китая без пробега. Компании из Владивостока и других российских городов предлагают заказать такую модель или приобрести ее из наличия по цене от 1 540 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Во Владивостоке новый Kia KX1 по этой цене готовы привезти под заказ. Автомобиль будет выполнен с двухцветной окраской кузова и салоном, отделанным эко-кожей. В оснащение входят мультимедийная система с сенсорным дисплеем, климат-контроль, кожаный мульти-руль и люк.

Фото: Автоновости Дня

Также кроссовер оснащен электроприводом и обогревом боковых зеркал, обогревом заднего стекла, круиз-контролем с ограничителем скорости, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя. В списке оборудования указаны датчики давления в шинах, передние и задние электростеклоподъемники, передние и задние парктроники, а также камера заднего вида.

В Красноярске, Тюмени, Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге цены на новый Kia KX1 из Китая находятся в пределах 1 600 000 — 1 650 000 рублей. Заказать автомобиль можно также в Липецке, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Калининграде, Ижевске, Смоленске и других городах. Всего в продаже насчитывается более 100 автомобилей.

Окончательная стоимость автомобиля, поставляемого под заказ, определяется по факту сделки. Она зависит от текущего курса валют, точных расходов на логистику, таможенных платежей и других факторов.

При этом в Красноярске аналогичный Kia KX1 без пробега продается из наличия за 1 600 000 рублей. В Иркутске полностью растаможенный кроссовер оценили в 1 670 000 рублей, а в Омске и Новокузнецке — в 1 700 000 рублей. Такие автомобили также доступны в Кемерово, Тюмени, Чебоксарах, Москве и Ярославле. Некоторые экземпляры продаются с коммерческим утильсбором, из-за чего их стоимость может достигать 2 660 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Все «китайские» Kia KX1 оснащаются одинаковым двигателем. Под капотом установлен 100-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 1,4 литра с индексом G4LC. Такой мотор использовался на некогда популярных у россиян Kia Rio / Rio X-Line, Hyundai Solaris, Kia Ceed и Hyundai i30. Коробка передач — шестиступенчатый «автомат», однако в Китае доступна версия и с «механикой».

Ранее «Автоновости дня» выяснили стоимость нового седана Kia K3, который россиянам больше известен как Cerato. Сейчас эту модель поставляют в Россию по альтернативным схемам из Кореи и Китая.

Автор: Иван Бахарев