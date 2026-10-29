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Стартовали продажи обновленной Volga C50 с управлением со смартфона: сколько она теперь стоит

Обновленная Volga C50 получила штатную телематику с управлением через приложение, а цены седана в России составляют от 3,059 до 3,459 млн рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.10.2026, 12:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Бренд Volga дополнил бизнес-седан C50 штатной телематической системой. Функция доступна во всех трех комплектациях модели и позволяет удаленно управлять рядом автомобильных функций через фирменное мобильное приложение Volga.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе бренда, приложение дает владельцам Volga C50 возможность дистанционно запускать двигатель, открывать и закрывать центральный замок и окна. Кроме того, с его помощью можно настраивать климат-контроль, а также включать обогрев и вентиляцию сидений — в зависимости от комплектации автомобиля.

Volga C50
Фото: Автоновости Дня

Система телематики позволяет контролировать и техническое состояние автомобиля. В мобильном приложении отображаются данные об уровне топлива, запасе хода, пробеге и давлении в шинах. Владелец также может узнать местоположение машины и получать уведомления, если двери, окна или люк остались открытыми либо включенным осталось освещение.

Штатное телематическое оборудование связано с электронными системами автомобиля и покрывается заводской гарантией. Приложение доступно для смартфонов на ОС Android и iOS. В течение первых трех лет после покупки использование сервиса остается бесплатным.

Volga C50 оснащается комплексом активных и пассивных систем безопасности. Автомобиль получил 2,0-литровый турбированный двигатель с непосредственным впрыском топлива. В зависимости от версии его мощность составляет 150 или 200 л. с. Безальтернативной трансмиссией является семиступенчатый «робот», а привод во всех случаях передний.

Цены и комплектации обновленной Volga C50

КомплектацияЦена
«Стандарт» 2WD 150 л. с.3 059 000 руб.
«Комфорт» 2WD 200 л. с.3 309 000 руб.
«Премиум» 2WD 200 л. с.3 459 000 руб.

Ранее в октябре бренд Volga показал обновленный кроссовер K40. Плановые изменения коснулись интерьера и функционального оснащения автомобиля. В частности, модель получила новую мультимедийную систему с российскими сервисами, телематику и расширенный набор активных систем безопасности.

Тем временем по продажам автомобилей в России за большую часть октября Volga опередила «Москвич». По словам аналитика Сергея Целикова, наиболее востребованной моделью нижегородской марки оказался кроссовер K50.

Автор: Иван Бахарев

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Volga (31)

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