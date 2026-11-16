Обновленный Lixiang L6 поступил в продажу: что изменилось в популярном кроссовере и сколько он стоит в рублях

В Белоруссии стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Li L6. Страна стала первым экспортным рынком для модели. Последовательный гибрид получил модернизированный салон, ориентированный прежде всего на комфорт пассажиров второго ряда, а также аккумулятор увеличенной емкости. На электротяге автомобиль способен проехать до 300 км.

От дорестайлинговой версии обновленный Li L6 отличается более крупной задней частью кузова и 21-дюймовыми колесными дисками. Интегрированные световые полосы появились спереди и сзади. Покупателям доступны семь цветов кузова.

Двухцветный салон получил новое рулевое колесо, переднюю панель и дверные карты. Для сидений второго ряда увеличили длину подушек и установили полноразмерные спинки, которые можно наклонять на 140°. В распоряжении задних пассажиров также есть откидной центральный подлокотник и выдвижные солнцезащитные шторки.

В комплектацию входят кожаная обивка Nappa, электрические регулировки, вентиляция, подогрев и массаж всех сидений. Передние кресла выполнены в формате Zero Gravity. Кроме того, предусмотрены подогреваемые оттоманки с электрической регулировкой в четырёх направлениях, пятизонный климат-контроль и холодильник объемом 8,8 л, способный поддерживать температуру до −6 °C.

Передний панорамный экран информационно-мультимедийной системы имеет диагональ 29 дюймов и разрешение 6K Ultra HD. У расположенного сзади выдвижного дисплея эти показатели составляют 21 дюйм и 4K соответственно. За качество звучания отвечает аудиосистема Platinum с 19 динамиками. Впервые для Li L6 в перечень заводских опций включили электрический выдвижной фаркоп.

Фото: Автоновости Дня

Технически Li L6 представляет собой полноприводный гибрид последовательного типа. Силовая установка включает два электромотора общей мощностью 408 л. с., а разгон до «сотни» занимает 5,4 секунды. В состав модернизированной подвески из легких сплавов вошли амортизаторы CDC второго поколения с адаптивной бесступенчатой регулировкой демпфирования.

Емкость новой батареи Ultra Fast Charge выросла на 40% по сравнению с прежней версией и достигла 51 кВт·ч. Система REEV с экстендером обеспечивает общий запас хода 1250 км по циклу CLTC. Максимальная мощность зарядки составляет 260 кВт, а восстановление заряда с 20 до 80% занимает 12 минут — в 1,7 раза быстрее, чем у L6 с аккумулятором предыдущего поколения.

Фото: Автоновости Дня

Как сообщил дистрибьютор, после доработки автопилота автомобиль стал на треть быстрее реагировать на зеленый сигнал светофора. Система автоматической парковки теперь способна находить подходящие места на расстоянии 10 метров. По результатам краш-тестов C-NCAP кроссовер получил пять звезд. За пассивную безопасность отвечает комплекс из девяти подушек.

«L6 является самым популярным автомобилем Li Auto в парке Беларуси. Его качества по достоинству оценили те, кто выбирает современный премиальный кроссовер, и для кого важен статус бренда. Не секрет, что сегодня Li Auto для многих уже заменил традиционные престижные немецкие бренды. Это возможно только в случае, если автомобиль действительно соответствует такому высокому уровню ожиданий. Обновленный Li L6 дает своему владельцу еще больше комфорта, еще больше передовой технологии. И при этом сохраняет те лучшие качества, благодаря которым он так популярен у белорусских покупателей: солидный дизайн, большой запас хода, чувство премиальности», — отметили представители официального дистрибьютора Li Auto в Белоруссии.

Стоимость обновленного Li L6 в Белоруссии начинается от 257 200 BYN, что составляет около 7,04 млн российских рублей. В линейке Li Auto новая версия L6 пришла на смену гибридному кроссоверу L7, который продавался ранее.