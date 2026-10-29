Стартовали продажи новой версии «Лады Гранты», способной работать не только на бензине: сколько она стоит

Дилеры «АвтоВАЗа» приступили к «живым» продажам новой модификации LADA Granta LPG. Автомобиль разработан партнером концерна — компанией «АТС Авто». Силовая установка рассчитана на работу как на бензине, так и на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутане). Стоимость модели начинается от 1 133 000 рублей.

LADA Granta LPG получила 1,6-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 л. с. и пятиступенчатую «механику». Газовый баллон объемом 42 литра установили в нише запасного колеса.

Заправочный штуцер находится под лючком бензиновой горловины. Благодаря этому газ заправляется привычным способом с использованием специального переходника. Конструкция позволила не делать дополнительных отверстий в бампере, а также обеспечила оптимальную прокладку трассы и защиту штуцера от внешнего воздействия.

Штатный бензобак сохранили. В результате общий запас хода «пропановой» LADA Granta LPG на двух видах топлива без дозаправки достигает около 1000 километров.

Среди седанов Granta дороже «пропановой» Granta LPG только две комплектации — «Практик» и «Клуб ММС». Стоимость первой по прайс-листу составляет от 1 188 000 до 1 218 000 рублей в зависимости от двигателя. За вторую дилеры просят 1 290 000 рублей.

В линейке «АвтоВАЗа» уже представлены битопливные автомобили с суммарным запасом хода более 1000 километров. К ним относятся седан LADA Vesta CNG, а также LADA Largus CNG в версиях универсала и фургона. Эти модели работают на бензине и сжатом природном газе (метане). Ранее компания сообщала, что по сравнению с обычными бензиновыми версиями расходы на топливо при их эксплуатации снижаются в 2-2,5 раза.

Автор: Иван Бахарев