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Российский автобренд Votour начал продажи второй модели в своей линейке — кроссовера V6. Автомобиль производят на бывшем заводе Hyundai под Петербургом. Новинка предлагается с передним и полным приводом, а ее стоимость начинается от 2 999 000 рублей. Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе марки.

Votour V6 стал второй моделью бренда и расширил серию V, в которой уже есть городской кроссовер V5. Автомобиль рассчитан на ежедневные поездки и загородные путешествия. В числе его особенностей — полный привод, а также широкий набор систем комфорта и безопасности.

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер доступен в комплектации «Престиж» с двумя вариантами привода — передним и полным. Переднеприводная версия получила 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. (210 Нм), работающий в связке с шестиступенчатым «роботом». Автомобиль с полным приводом оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 186 л. с. и максимальным крутящим моментом 275 Нм. Ему соответствует классический восьмиступенчатый «автомат».

Переднеприводный Votour V6 разгоняется с места до 100 км/ч за 11,7 секунды. Для версии с полным приводом этот показатель составляет 9,3 секунды. Максимальная скорость кроссовера достигает 180 км/ч. Заявленный расход топлива в смешанном цикле равен 8 литров на «сотню» у автомобиля с передним приводом и 8,9 литров на 100 км у полноприводной модификации.

Цены на Votour V6

Комплектация Цена «Престиж» 2WD 1.5T 147 л. с. 2 999 000 руб. «Престиж» 4WD 1.6Т 186 л. с. 3 299 900 руб.

В список оснащения переднеприводного Votour V6 входят бесключевой доступ, датчик дождя, передние и задние датчики парковки. Кроме того, автомобиль получил систему кругового обзора с возможностью осматривать пространство под машиной, панорамную крышу с люком, электропривод двери багажника и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Мультимедийный комплекс этой версии оснащен сенсорным экраном диагональю 12,8 дюйма. Он поддерживает беспроводное подключение смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. Часть функций можно активировать голосовыми командами. Также в салоне установлены аудиосистема Sony с восемью динамиками и беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт.

Фото: Автоновости Дня

Все автомобили Votour V6 по умолчанию оснащаются пакетом «теплых опций». Он включает обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал заднего вида, рулевого колеса, передних и задних сидений.

Полноприводная версия выделяется зелеными тормозными суппортами. В ее оснащение входят двухзонный климат-контроль, двойные передние стёкла и задний подлокотник с подстаканниками. Кроме того, такой кроссовер комплектуется мультимедийной системой с экраном диагональю 15,6 дюйма и более производительным процессором Snapdragon 8155.

Дополнительное оборудование полноприводного Votour V6 включает очиститель воздуха с фильтром частиц PM2.5, ионизатор и дисплей показателей окружающей среды. Для водителя предусмотрены шесть режимов движения: «эко», «стандартный», «спорт», «снег», «грязь» и «бездорожье».

Votour V6 выпускают по полному циклу на автомобильном заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге (Сестрорецк). Ранее предприятие принадлежало корейскому концерну Hyundai. На этой площадке для российского рынка производили автомобили марок Hyundai и Kia, в том числе Kia Rio/Rio X, Hyundai Creta и Hyundai Solaris.