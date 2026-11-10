Стартовали продажи нового кроссовера Changan: он дешевле Geely Coolray и Votour V5

Официальный дистрибьютор Changan в Белоруссии вывел на местный рынок новый электрический кроссовер Nevo Q06. Автомобиль получил двухмоторную силовую установку мощностью 450 л. с. и батарею ёмкостью 80 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 700 км по циклу CLTC.

Белоруссия стала первым экспортным рынком для Nevo Q06. Стоимость кроссовера составляет 94 800 BYN, или около 2,62 млн российских рублей. Для сравнения, цены на бензиновый Geely Coolray в базовой комплектации в России начинаются от 2 774 990 рублей, а отечественный кроссовер Votour V5 предлагается минимум за 2 649 900 рублей.

Дизайн электрического кроссовера Q06 создавался под руководством вице-президента Changan по дизайну Клауса Зисоры и шеф-дизайнера бренда Nevo Бертрана Баха. Среди особенностей модели — световые полосы спереди и сзади, безрамочные дверные окна и высокая поясная линия. В оснащение входят активный передний воздухозаборник, усиленная заводская тонировка и дверные ручки под естественный хват. Для кузова доступны семь цветов, для салона — три варианта исполнения.

Габариты Nevo Q06 составляют 4837 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1670 мм в высоту. Колёсная база равна 2940 мм, а коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,27. Кроссовер построен на новой 800-вольтовой архитектуре и оснащён многорычажной подвеской нового поколения со значительно улучшенными параметрами управляемости.

Двухмоторная электрическая силовая установка развивает максимальный крутящий момент 730 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Как сообщил дистрибьютор, батарея CATL поддерживает зарядку по стандарту 6C: с 30 до 80% её можно зарядить за девять минут.

Все сиденья кроссовера имеют функции подогрева, вентиляции и массажа. Переднему пассажиру доступно кресло Zero Gravity с оттоманкой, а наклон задних сидений можно бесступенчато регулировать до 145 градусов. Салон трансформируется в лаунж-зону. На крыше установлен панорамный люк площадью 2,13 м².

В список оборудования входят проекционный дисплей AR-HUD на лобовое стекло, цифровая приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Для пассажиров второго ряда предусмотрен выдвижной развлекательный экран. Также в комплектацию включены аудиосистема Nevo Sound 3.0, беспроводная зарядка смартфонов и двухслойные шумоизолирующие стёкла всех дверей.

Пассажирам доступны откидной столик на спинке сиденья переднего пассажира и двухрежимный холодильник объёмом 9,5 л. Кроме того, Q06 получил дополнительный передний багажник. Общий объём багажных отделений составляет почти 1000 л.

Штатный комплекс систем помощи водителю уровня L2 способен поддерживать заданную скорость, корректировать движение в полосе и автоматически двигаться в пробке. В состав системы входят 256-полосный лидар на крыше и бортовой чип производительностью 560 трлн операций в секунду. Также предусмотрены функции контроля слепых зон и экстренного торможения.

По итогам испытаний C-NCAP кроссовер получил пять звёзд за пассивную безопасность. Кузов на 77,6% состоит из высокопрочной стали и сплавов. В оснащение модели входят восемь подушек безопасности.

«Новый электрический кроссовер Q06 разовьет успех бренда Nevo и позиции концерна Changan на рынке Беларуси. Яркий и сбалансированный дизайн мирового класса, отточенная управляемость, вместительный салон, высокий уровень оснащения и безопасности, а также привлекательная цена позволят белорусским автолюбителям по-новому взглянуть на идею современного электрического кроссовера», — отметили представители белорусского дистрибьютора Changan.

Ранее в Белоруссии стартовали продажи обновлённого электрического кроссовера Deepal S05 от Changan. Республика стала первым экспортным рынком этой модели.

До этого в соседней республике начались продажи фастбека Changan UNI-V калининградской сборки. Автомобиль оснащается турбомотором и роботизированной коробкой передач.

Автор: Иван Бахарев