Кроссовер Deepal от Changan поступил в продажу — он дешевле «топовой» LADA Vesta

В Белоруссии стартовали продажи электрокроссовера Deepal S05 2027 модельного года. Модель получила обновленные экстерьер и интерьер, а соседняя республика стала первым экспортным рынком автомобиля. Стоимость начинается от 77 900 BYN, что соответствует 2,14 млн рублей. Для сравнения, «топовая» LADA Vesta SW Cross в России обходится дороже.

Обновленный Deepal S05 отличается иными бамперами, дверными ручками под естественный хват и новыми 18-дюймовыми колесными дисками. В комплектации Smart Vision установлен лидар системы автономного вождения L2+. Над обликом электромобиля работали специалисты туринского дизайн-центра Changan во главе с шеф-дизайнером марки Бертраном Бахом.

В салоне переработаны передняя панель и дверные карты. На них появились ручки традиционного типа, а для отделки использованы улучшенные материалы и вставки под дерево. Мультимедийная система получила новый поворотный дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5К.

Мультимедиа работает на операционной системе Deepal OS 4.2, обеспечивающей более высокую скорость обработки графики. Новый 3-нм чип увеличил вычислительную мощность системы на 27%.

В Changan называют Deepal S05 единственной моделью в своем классе с пассажирским сиденьем Zero Gravity. Передние кресла оснащены электрическими регулировками, вентиляцией, массажем и обогревом. У обновленных задних сидений можно менять наклон спинок. Проекционный дисплей AR-HUD с изображением диагональю 50 дюймов имеет адаптивную регулировку яркости и семь пользовательских конфигураций.

Аудиосистема Deepal Sound мощностью 1280 Вт предлагает шесть основных звуковых эффектов. Среди них — Hi-Fi, Surround и режим концертного зала. Кроме того, автомобиль получил подсветку с 64 цветами и панорамный люк площадью 1,9 кв. м.

Фото: Автоновости Дня

Заднеприводный Deepal S05 оснащен электромотором мощностью 272 л. с. и технологией динамического распределения крутящего момента DMC. Разгон до «сотни» занимает 6,28 секунды. Габариты кроссовера составляют 4620 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1600 мм в высоту, а колесная база достигает 2880 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,25.

Тяговая батарея CATL 3C Supercharge емкостью 68,82 кВт·ч позволяет проезжать до 620 км. Зарядка с 30 до 80% занимает 15 минут. Во всех комплектациях аккумулятор оснащается тепловым насосом и импульсным подогревом. В передней части автомобиля также появился активный воздухозаборник.

В стандартное оснащение входит усовершенствованная адаптивная подвеска. Она в реальном времени регулирует жесткость демпфирования с учетом состояния дороги и снижает вибрации на небольших неровностях. Кроме того, кроссовер оборудован 27 внешними сенсорами и 25 системами активной безопасности, включая новую систему стабилизации при проколе шин.

«Год назад премиальный электрический кроссовер S05 открыл для белорусов бренд Deepal, и его появление стало заметным событием на рынке нашей страны. Автомобиль уверенно вошел в число электрических бестселлеров, и его часто можно встретить на наших дорогах. Обновленная версия Deepal S05, несомненно, разовьет этот успех и еще больше укрепит позиции бренда в Беларуси», — отметили представители официального дистрибьютора Deepal в Белоруссии.

Производство обновленного Deepal S05 организовано в Чунцине на предприятии Changan Smart Factory. На этом же заводе выпускают кроссовер Avatr 07, продажи которого начались в России в минувший понедельник. Стоимость модели составляет от 6 600 000 рублей.

В конце сентября на российском рынке официально дебютировал флагманский кроссовер Deepal S09. Гибридная модель предлагается в двух комплектациях, каждая из которых доступна с пятиместным или шестиместным салоном. Цены находятся в диапазоне от 6 589 900 до 7 039 900 рублей.

Автор: Иван Бахарев