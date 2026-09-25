Завод в Шушарах готовится расширить модельный ряд автомобилей Senat

На предприятии в Щушарах собрали 323-й автомобиль представительского класса Senat 900. Выпуск машины приурочили к 323-летию Санкт-Петербурга, которое город отмечает в нынешнем году. Об этом сообщает «Телеканал Санкт-Петербург».

Senat 900 стал первым в России автомобилем представительского класса, запущенным в серийное производство. Седан получил кузов длиной 5,14 м, 3-литровый двигатель мощностью 326 л.с., интеллектуальный полный привод и независимую пневмоподвеску всех колес. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,5 секунды.

Официальная премьера Senat 900 и начало его сборки под Санкт-Петербургом прошли в первых числах июня 2026 года. В июле - августе предприятие смонтировало линию потоковой сборки, предназначенную для наращивания объемов производства. 23 сентября ее запустили. Мощность линии составляет до 10 тысяч автомобилей в год.

В начале 2028 года в Санкт-Петербурге планируют начать выпуск еще одной модели Senat - с индексом 1000. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по продукту бренда Senat Анатолия Калицева. Длина Senat 1000, прототип которого уже представляли на стенде в рамках ПМЭФ-2026, составляет 5,34 м.

По словам Калицева, в 2029 году или в начале 2030-го предприятие также намерено запустить производство кроссовера бренда Senat. Автомобиль создадут «с нуля». Он получит полностью оригинальный кузов, разработанный с учетом пожеланий клиентов.