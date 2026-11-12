На заводе Hyundai и Kia начали выпуск нового российского кроссовера: что это за автомобиль?

Производственная программа бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге (Сестрорецк) расширилась за счёт второй модели российского бренда Votour. На предприятии начали выпускать кроссовер Votour V6 по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку автомобилей.

В пресс-службе холдинга «АГР», которому принадлежит бренд Votour, сообщили «Автоновостям дня», что роботизированное оборудование обеспечивает точность и стабильную повторяемость операций. За соблюдением технологических параметров следят системы машинного зрения и компьютерного анализа. Кроме того, на сборочных линиях применяются автономные транспортные средства и дополнительные участки для подсборки компонентов.

Как отмечают в «АГР», отдельное внимание уделяется защите кузова и его долговечности в российских условиях эксплуатации. Скрытые полости обрабатывают воском с использованием автоматизированной системы, оснащённой компьютерным контролем качества. На кузов также наносят антикоррозийные, антигравийные и антишумные покрытия. Такой комплекс должен повысить устойчивость автомобиля к влаге, дорожным реагентам и другим внешним воздействиям.

Модель Votour V6 вошла в серию V, объединяющую автомобили для повседневных городских поездок и путешествий за пределами города. По версии бренда, кроссовер предназначен для людей, которые постоянно ищут новые впечатления и возможности для самовыражения.

Фото: Автоновости Дня

Внешность Votour V6 формируют безрамочная решётка радиатора, светодиодные фары, рельефные колёсные арки и 19-дюймовые диски. Задние фонари объединены в единую непрерывную световую полосу. Спойлер на крышке багажника подчёркивает спортивный характер кроссовера.

Продажи Votour V6 на российском рынке стартуют до конца 2026 года. Информацию о технических характеристиках и комплектациях опубликуют позднее.

Ранее Votour сообщил о начале продаж первой модели бренда — городского кроссовера V5, который является аналогом китайского Jetour Dashing. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Его также выпускают на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке.

До этого стало известно, что основу для поэтапного освоения производства автомобилей Votour в Сестрорецке создала масштабная модернизация предприятия. В первой половине 2026 года работы прошли во всех ключевых цехах завода.

Автор: Иван Бахарев