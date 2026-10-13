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На заводе «АГР» начнут выпускать автомобили под маркой Votour?

АГР готовит выпуск кроссоверов Votour V5 и V6 в Санкт-Петербурге: автомобили на базе Jetour Dashing поступят к дилерам в октябре–ноябре этого года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.10.2026, 13:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Холдинг «АГР» планирует начать выпуск кроссоверов Jetour под маркой Votour в Санкт-Петербурге. Первыми в производство отправятся модели V5 и V6. По техническим характеристикам они полностью соответствуют версиям кроссовера Dashing с двигателями объемом 1,5 и 1,6 л соответственно. Об этом пишет «Деловой Петербург», ссылаясь на сведения, опубликованные на сайте Минпромторга.

Источник издания сообщил, что производство Jetour одновременно организуют на «Автоторе» и на «АГР». В дальнейшем стороны намерены обсудить возможность выпуска автомобилей на одной площадке. Параллельно модели Jetour будут постепенно переименовываться в Votour.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что первые автомобили Votour поступят в дилерские центры уже в этом месяце. По его словам, «Рольф» и ООО «Вотур Рус» уже заключили соответствующее соглашение. Менеджер также подтвердил, что сборку машин планируют начать на автозаводе «АГР» в 4 квартал нынешнего года. При этом точная дата старта производства пока не определена.

Источник издания, близкий к крупному дилерскому холдингу, также подтвердил эту информацию. По его данным, поставки Votour локальной сборки ожидаются в октябре – ноябре нынешнего года.

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