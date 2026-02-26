На восьми автотрассах появятся сложности с зарядкой аккумуляторов

Во время предсезонных тестов пилоты Формулы 1 неоднократно подчеркивали, что с 2026 года им предстоит осваивать новый стиль управления автомобилями, оснащенными современными силовыми установками. Одним из ключевых аспектов станет эффективное использование заряда батарей, поскольку его нехватка приведет к снижению мощности и уменьшению скорости на прямых участках трассы.

Эксперты выделили восемь автодромов, где пилотам придется столкнуться с наибольшими трудностями по части восполнения заряда батарей на одном круге.

1. Альберт-парк, Гран При Австралии

Первой проблемной трассой эксперты называют Альберт-парк в Мельбурне. Для быстрой зарядки батареи требуется интенсивное торможение с высокой скорости, а подходящие условия здесь есть только перед первым поворотом. Большинство поворотов на этой трассе — средней и высокой скорости, что затрудняет процесс рекуперации энергии. Небольшие возможности для подзарядки можно найти лишь в третьем повороте и ближе к завершению круга.

2. Сузука, Гран При Японии

Сузука — одна из любимых трасс среди гонщиков, известная своими быстрыми связками поворотов. Однако в современных болидах торможение перед вторым поворотом минимально, а перед первым скорость снижается совсем незначительно. Серьезные зоны для восполнения заряда ограничены участком перед шиканой в финале круга, а остальные торможения, например перед Spoon или Degner 2, слишком короткие или малозначительные.

3. Джидда, Гран При Саудовской Аравии

Трасса в Джидде отличается быстрыми, плавными поворотами, что создает сложности в плане подзарядки батарей. Основное место для рекуперации — торможение перед первым поворотом, а остальные участки требуют лишь легкого нажатия на тормоз. Последний поворот также выделяется, но в целом по кругу крайне мало зон для эффективной зарядки.

4. Монреаль, Гран При Канады

В Монреале, на трассе имени Жиля Вильнёва, гонщикам также непросто находить возможности для восполнения заряда. Здесь преобладают среднескоростные повороты и длинные прямые, на которых батарея быстро разряжается. Ключевые зоны торможения — перед вторым поворотом, шпилькой и шиканой в конце круга, других подходящих участков практически нет.

5. Спа, Гран При Бельгии

Спа остается самой протяженной трассой сезона — более 7 километров, что само по себе усложняет задачу. С первого поворота до второго сектора практически нет зон торможения, что раньше не вызывало проблем у машин с ДВС. Но с учетом того, что электрическая часть силовой установки будет играть существенную роль, гонщикам придется внимательно следить за расходом батареи на длинных прямых. Возможности для зарядки появляются во втором секторе — в поворотах Les Combes и Bruxelles, а в третьем секторе основной шанс — шикана на финише круга.

6. Монца, Гран При Италии

Монца традиционно считается трассой, где с зарядкой батарей у команд возникают наибольшие трудности. Несмотря на наличие 11 поворотов, реально интенсивных зон для торможения здесь очень мало, большая часть виражей проходится на полной скорости. В квалификации пилоты могут позволить себе разрядить батарею за один круг, но во время 53-круговой гонки им придется гораздо аккуратнее расходовать заряд.

7. Баку, Гран При Азербайджана

Главная прямая в Баку тянется на 2,2 километра и завершается крутым поворотом, после которого идет еще одна длинная прямая. В середине круга также расположены прямые, практически полностью разряжающие батарею. Во второй части круга пилотам потребуется проявить изобретательность, чтобы не остаться без заряда и не уступить позиции на главной прямой.

8. Лас-Вегас, Гран При Лас-Вегаса

На трассе в Лас-Вегасе гонщиков ждет прямая длиной около 1,9 километра, что может серьезно повлиять на уровень заряда. После длинного участка на Стрипе трасса переходит в сложную секцию поворотов, за которой снова располагается длинная прямая. Возможности для подзарядки появляются на торможениях перед первым и между пятым и девятым поворотами.