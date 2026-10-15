В Буэнос-Айресе на трассе укладывают асфальт

Ранее сообщалось, что в Аргентине готовятся к проведению MotoGP и рассчитывают на возвращение Формулы 1. На автодроме имени Оскара Альфредо Гальвеса в Буэнос-Айресе продолжаются масштабные работы: на днях там приступили к укладке асфальта.

Сейчас новое покрытие укладывают на 120-метровом участке в третьем повороте. Для обеспечения ровности и однородности асфальта одновременно задействованы три самосвала, три асфальтоукладчика и шесть катков.

Глава администрации Буэнос-Айреса Хорхе Макри заявил: «Мы выведем трассу на уровень лучших трасс мира, что позволит нам не только вернуть MotoGP, но и принять Формулу 1 – реализация этой мечты становится всё ближе».

Этап MotoGP должен пройти с 9 по 11 апреля 2027 года.