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В Буэнос-Айресе на трассе укладывают асфальт

В Буэнос-Айресе укладывают асфальт на автодроме имени Оскара Гальвеса: Аргентина готовит трассу к MotoGP-2027 и надеется вернуть Формулу-1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.10.2026, 16:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ранее сообщалось, что в Аргентине готовятся к проведению MotoGP и рассчитывают на возвращение Формулы 1. На автодроме имени Оскара Альфредо Гальвеса в Буэнос-Айресе продолжаются масштабные работы: на днях там приступили к укладке асфальта.

Сейчас новое покрытие укладывают на 120-метровом участке в третьем повороте. Для обеспечения ровности и однородности асфальта одновременно задействованы три самосвала, три асфальтоукладчика и шесть катков.

Глава администрации Буэнос-Айреса Хорхе Макри заявил: «Мы выведем трассу на уровень лучших трасс мира, что позволит нам не только вернуть MotoGP, но и принять Формулу 1 – реализация этой мечты становится всё ближе».

Этап MotoGP должен пройти с 9 по 11 апреля 2027 года.

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