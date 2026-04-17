В России стартовали продажи нового кроссовера Changan CS75 Pro

Китайский автопроизводитель Changan сообщил о начале продаж нового кроссовера CS75 Pro на российском рынке. Согласно официальной информации компании, дилеры уже начали принимать заказы на эту модель, которая позиционируется как универсальное транспортное средство для города и семейных поездок.

Покупателям нового CS75 Pro предлагается выбор между пятиместной и семиместной версиями. Габариты автомобиля составляют 4 748 мм в длину, 1 870 мм в ширину и 1 720 мм в высоту, при этом колесная база равна 2 786 мм. Дорожный просвет достигает 180 мм, угол въезда — 20 градусов, а угол съезда — 24 градуса. Объем багажного отделения варьируется от 358 литров до 1 481 литра при сложенных сиденьях, что позволяет перевозить грузы длиной до 1,9 метра.

В перечень оснащения кроссовера входят панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, передние боковые стекла с шумоизоляцией и светодиодная оптика раздельного типа. Эргономика салона дополнена физическими кнопками управления климатической системой и основными функциями автомобиля. Среди технологических решений — цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, видеорегистратор с четырьмя камерами и системой кругового обзора на 360 градусов, мультимедийный дисплей 12,3 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобиль оснащается турбированным двигателем 1.5T Blue Core мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 280 Нм, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (7DCT). Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды, а средний расход топлива составляет около 8 литров на 100 км. В распоряжении водителя четыре режима движения: «Эко», «Комфорт», «Спорт» и индивидуальный.

В плане безопасности CS75 Pro комплектуется адаптивным круиз-контролем (ACC), системой предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), функцией автоматического экстренного торможения (AEB) с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, а также системой контроля слепых зон (BSD), предупреждением о перекрестном движении сзади (RCTA) и парковочными датчиками.

Все внешние детали кузова, кроме крыши, подвергаются оцинковке. Для российского рынка предусмотрена дополнительная антикоррозийная обработка особо уязвимых элементов. Уже в базовом исполнении кроссовер получает полный зимний пакет, включающий обогрев руля, всех сидений, лобового и заднего стекол, форсунок омывателя и зеркал. На модель распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.

В России Changan CS75 Pro доступен в комплектациях «Комфорт» и «Техно», обе — с возможностью выбора между пятиместной и семиместной версиями. Уже в начальной комплектации предусмотрены 19-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, поддержка мультимедийных систем для смартфонов, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора.

Стоимость автомобиля в исполнении «Комфорт» составляет 2 865 000 рублей для пятиместной версии и 2 955 000 рублей для семиместной. Модификация «Техно» обойдется в 3 055 000 рублей за пятиместный вариант и 3 155 000 рублей за семиместный.