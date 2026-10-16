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В России ожидается появление нового гибридного кроссовера Li L8

Li L8 сертифицирован для России: кроссовер получит последовательный гибрид, русифицированную мультимедиа и сервисы Яндекса. Цены и комплектации объявят позже.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2026, 16:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайская компания Ли Авто (Li Auto) завершила сертификацию нового кроссовера Ли Л8 (Li L8) с последовательной гибридной силовой установкой для российского рынка. Автомобиль станет следующей новинкой бренда после ранее представленного Л9 Ливис (L9 Livis). Как сообщает пресс-служба марки, технические характеристики, комплектации и стоимость модели объявят в ближайшее время.

Пятиместная компоновка салона призвана обеспечить пассажирам второго ряда дополнительный комфорт и предоставить вместительный багажник. Среди особенностей новинки также отмечены большой суммарный запас хода и развитое цифровое оснащение.

В Россию кроссовер будут поставлять в официальной спецификации, адаптированной с учетом особенностей местного рынка. Автомобиль получит полностью русифицированные интерфейсы мультимедийной системы и мобильного приложения, а мастер-аккаунт можно будет зарегистрировать по адресу электронной почты. Кроме того, в мультимедийную систему интегрируют сервисы Яндекса.

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