Пикап Sollers ST8 с автоматической коробкой передач поступил на российский рынок.

Компания «Соллерс» начала продажи пикапов Sollers ST8 (СТ8), оснащенных новым бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией. У официальных дилеров модель представлена в двух комплектациях — «Люкс» и «Премиум». Обе версии получили обновленный интерьер, а их рекомендованная розничная цена составляет 3 200 000 рублей и 3 300 000 рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пикап оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 224 л.с. и максимальным крутящим моментом 390 Нм. Этот же силовой агрегат используется на модели Sollers ST9 (СТ9). Двигатель сочетается с 8-ступенчатой АКПП с гидротрансформатором и возможностью ручного переключения передач. За проходимость отвечают полный привод Part-time, механическая блокировка заднего дифференциала и дорожный просвет 210 мм.

Производство Sollers ST8 организовано в Ульяновске, на территории парка новых технологий «Соллерс». При сборке применяются компоненты российского производства, включая раздаточную коробку, оцинкованный металл для кузовных деталей, элементы систем безопасности и блоки управления.

В оснащение версии «Люкс» входят светодиодная оптика, зеркала с электрической регулировкой и складыванием, а также функция их подогрева. Кроме того, комплектация предусматривает электроусилитель руля, круиз-контроль, кожаную отделку салона, подогрев передних сидений, климат-контроль и мультимедиасистему с 10,4-дюймовым экраном и возможностью подключения устройств. Также установлены камера заднего вида и передние и задние парктроники.

Комплектация «Премиум» дополнительно оснащается системой кругового обзора на 360 градусов и люком в крыше с электроприводом.

За безопасность отвечают электронные системы ABS и ESC, ассистент старта в гору (HHC), а также подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.