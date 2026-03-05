На рынок России выходит новый гибридный SUV Deepal G318

Китайская компания Changan официально сообщила о выходе на российский рынок с новой производственной линейкой Deepal. Первыми в продажу поступят гибридные внедорожники Deepal G318. Появление модели в автосалонах РФ подтвердили в пресс-службе автопроизводителя.

Deepal G318 получил передовую силовую установку, сочетающую два электромотора и бензиновый двигатель, функционирующий в качестве генератора для подзарядки аккумулятора. Суммарная отдача системы составляет 439 л.с. По данным компании, запас хода внедорожника способен превысить 1 000 км. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды.

Одной из ключевых особенностей автомобиля стала адаптивная пневматическая подвеска, обладающая изменяемой высотой и жесткостью. Интеллектуальная система мониторинга дорожного полотна анализирует его состояние в реальном времени и самостоятельно настраивает параметры демпфирования. В списке оснащения – комплекс электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

Кузов внедорожника характеризуется длиной 5 010 мм, шириной 1 985 мм и колесной базой в 2 880 мм. Внутренняя отделка подразумевает использование материалов премиум-класса, а посадка и расположение элементов управления ориентированы на комфорт при длительных поездках. Для российских покупателей Deepal G318 получил адаптацию под местные климатические условия и расширенный зимний пакет.