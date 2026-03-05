Главная Новости Продажи На рынок России выходит новый гибридный SUV Deepal G318
Новости

На рынок России выходит новый гибридный SUV Deepal G318

Changan выводит на рынок России гибридный внедорожник Deepal G318 с запасом хода более 1000 км и новейшими интеллектуальными ассистентами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.03.2026, 11:13·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Китайская компания Changan официально сообщила о выходе на российский рынок с новой производственной линейкой Deepal. Первыми в продажу поступят гибридные внедорожники Deepal G318. Появление модели в автосалонах РФ подтвердили в пресс-службе автопроизводителя.

Deepal G318 получил передовую силовую установку, сочетающую два электромотора и бензиновый двигатель, функционирующий в качестве генератора для подзарядки аккумулятора. Суммарная отдача системы составляет 439 л.с. По данным компании, запас хода внедорожника способен превысить 1 000 км. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды.

Одной из ключевых особенностей автомобиля стала адаптивная пневматическая подвеска, обладающая изменяемой высотой и жесткостью. Интеллектуальная система мониторинга дорожного полотна анализирует его состояние в реальном времени и самостоятельно настраивает параметры демпфирования. В списке оснащения – комплекс электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

Кузов внедорожника характеризуется длиной 5 010 мм, шириной 1 985 мм и колесной базой в 2 880 мм. Внутренняя отделка подразумевает использование материалов премиум-класса, а посадка и расположение элементов управления ориентированы на комфорт при длительных поездках. Для российских покупателей Deepal G318 получил адаптацию под местные климатические условия и расширенный зимний пакет.

Источник

Авторынок россии (671)Продажи (883)Китайские автомобили (865)Новинки (649)Внедорожники (126)Suv (285)Changan (187)Гибриды (125)Deepal (9)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация