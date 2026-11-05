Дино Беганович заменит Леклера на первой тренировке

После Гран При Мехико, где гонщики Ferrari вновь поставили командные интересы на второй план и, вероятно, упустили победу, несмотря на жёсткие комментарии Фредерика Вассёра, «разбора полётов» не последовало.

Шарль Леклер спешил вернуться домой, в Монако. Во вторник, 3 ноября, у него родилась первая дочка Бьянка. Молодой отец намеревался провести как можно больше времени с ней и своей супругой Александрой, поэтому на автодроме в Сан-Паулу появится лишь во второй половине дня в пятницу.

По информации Gazzetta dello Sport, в первой тренировке его машину может пилотировать резервный гонщик Скудерии Дино Беганович. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Возможно, это позволит хотя бы частично отвлечь внимание от неприятных событий предыдущего уик-энда. Тем более что именно в Бразилии Льюис Хэмилтон намерен отметить свой юбилейный, 400-й старт в Формуле 1.

В любом случае можно предположить, что Вассёр хотел бы как можно скорее обсудить ситуацию с обоими гонщиками и не допустить эскалации назревающего конфликта. В конце сезона перед командой стоят важные и непростые спортивные задачи.

Достаточно отметить, что Хэмилтон набрал всего на пару очков меньше Ферстаппена, который после победы в Мехико занимает вторую строчку личного зачёта, и на 9 очков меньше Джорджа Расселла. Тот, в свою очередь, опережает Шарля Леклера всего на пять очков.