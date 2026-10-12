На Парижском автосалоне представили смелый концепт новой Alfa Romeo

Автожурнал AutoExpress сообщает, что на Парижском автосалоне представили концепт-кар Alfa Romeo Cuorerosso. Самостоятельно в серийное производство он, скорее всего, не отправится, однако задаст направление развития модельного ряда бренда до 2030 года.
Красное Сердце
Название Cuorerosso переводится как «Красное Сердце». Представители бренда объясняют, что оно объединяет два символа: красный цвет, олицетворяющий страсть, и сердце как связующее звено между автомобилем и владельцем.
Концепт представляет собой четырехместное купе длиной 4,7 метра. Автомобиль получил классические пропорции со смещенной назад кабиной, широкой колеей и короткими свесами.
Кузов окрашен в эксклюзивный оттенок Liquid Ink Red («Красные жидкие чернила»), который описывают как сочетание раскаленной лавы и жидкого металла. В передней части установлена фирменная решетка Scudetto с подсвечиваемой сеткой из небольших треугольных элементов. Их силуэты повторяют геральдический крест и змею с эмблемы бренда.
От решетки через капот к ветровому стеклу проходят глубокие фактурные линии. Оптика выполнена в минималистичном стиле и объединяет функции дальнего и ближнего света.
Массивные колесные арки скрывают новую интерпретацию знаменитых дисков Alfa с круглыми отверстиями и аэродинамическими элементами. Наружные зеркала заднего вида уменьшили, чтобы снизить вес автомобиля.
На переднем крыле размещен знакомый шильдик Quadrifoglio, подчеркивающий стремление дизайнеров перенести спортивный характер Alfa Romeo в будущее. В оформлении кормы использованы круглые фонари и спойлер-«хвостик», напоминающий о дизайне культового суперкара Alfa Romeo 8C. Массивный бампер дополнен центральным патрубком выхлопной системы.
Технические характеристики
Представленный на выставке концепт оснащен гибридной версией 2,9-литрового шестицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом. Этот мотор ранее использовался в автомобиле Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.
При этом архитектура концепта рассчитана на установку различных силовых установок — от полностью бензиновой до электрической.
Салон и интерьер
Автомобиль получил четыре распашные двери, причем задние открываются против хода движения. От центральной стойки кузова конструкторы отказались, благодаря чему водитель и пассажиры должны получить более удобный доступ в салон.
Интерьер полностью ориентирован на водителя. Для него предусмотрен полноценный кокпит со штурвалом вместо традиционного рулевого колеса и высокой центральной консолью.
Отдельного внимания заслуживает инновационная трансформируемая приборная панель, состоящая из двух щитков. Одним нажатием кнопки ее можно перевести в режим Immersivo, при котором отображается только наиболее необходимая информация. В этом режиме правый щиток механически убирается за левый.
На центральной консоли расположены физические переключатели режимов и управления климат-контролем.
Скрытый OLED-экран Magma Display остается незаметным на темной панели, пока водитель или пассажир не активируют его. В отделке салона использованы алькантара, металл и натуральная кожа. Около 60% материалов изготовлено из переработанных постиндустриальных отходов.
Планы Alfa Romeo на ближайшие годы
Сообщается, что в следующем году компания прекратит выпуск седана Giulia и кроссовера Stelvio. После этого в актуальной линейке бренда временно останутся только модели Junior и Tonale.
Именно поэтому представленный на выставке концепт имеет большое значение для Alfa Romeo. В серию он сам по себе не пойдет, но станет основой для будущих серийных автомобилей марки.
Уже в 2028 году Alfa Romeo представит новую версию C-SUV Tonale. Следом в производство должны отправиться преемники моделей 147 и Giulietta.
Руководство марки также рассматривает варианты дальнейшего развития D-сегмента. Это дает надежду на дебют преемника флагманского Stelvio до конца текущего десятилетия.
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Фото: Alfa Romeo