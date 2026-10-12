На Парижском автосалоне представили смелый концепт новой Alfa Romeo

Автожурнал AutoExpress сообщает, что на Парижском автосалоне представили концепт-кар Alfa Romeo Cuorerosso. Самостоятельно в серийное производство он, скорее всего, не отправится, однако задаст направление развития модельного ряда бренда до 2030 года.

Фото: Carsweek.ru

Красное Сердце

Название Cuorerosso переводится как «Красное Сердце». Представители бренда объясняют, что оно объединяет два символа: красный цвет, олицетворяющий страсть, и сердце как связующее звено между автомобилем и владельцем.

Концепт представляет собой четырехместное купе длиной 4,7 метра. Автомобиль получил классические пропорции со смещенной назад кабиной, широкой колеей и короткими свесами.

Фото: Carsweek.ru

Кузов окрашен в эксклюзивный оттенок Liquid Ink Red («Красные жидкие чернила»), который описывают как сочетание раскаленной лавы и жидкого металла. В передней части установлена фирменная решетка Scudetto с подсвечиваемой сеткой из небольших треугольных элементов. Их силуэты повторяют геральдический крест и змею с эмблемы бренда.

От решетки через капот к ветровому стеклу проходят глубокие фактурные линии. Оптика выполнена в минималистичном стиле и объединяет функции дальнего и ближнего света.

Фото: Carsweek.ru

Массивные колесные арки скрывают новую интерпретацию знаменитых дисков Alfa с круглыми отверстиями и аэродинамическими элементами. Наружные зеркала заднего вида уменьшили, чтобы снизить вес автомобиля.

На переднем крыле размещен знакомый шильдик Quadrifoglio, подчеркивающий стремление дизайнеров перенести спортивный характер Alfa Romeo в будущее. В оформлении кормы использованы круглые фонари и спойлер-«хвостик», напоминающий о дизайне культового суперкара Alfa Romeo 8C. Массивный бампер дополнен центральным патрубком выхлопной системы.

Технические характеристики

Представленный на выставке концепт оснащен гибридной версией 2,9-литрового шестицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом. Этот мотор ранее использовался в автомобиле Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

При этом архитектура концепта рассчитана на установку различных силовых установок — от полностью бензиновой до электрической.

Салон и интерьер

Автомобиль получил четыре распашные двери, причем задние открываются против хода движения. От центральной стойки кузова конструкторы отказались, благодаря чему водитель и пассажиры должны получить более удобный доступ в салон.

Интерьер полностью ориентирован на водителя. Для него предусмотрен полноценный кокпит со штурвалом вместо традиционного рулевого колеса и высокой центральной консолью.

Фото: Carsweek.ru

Отдельного внимания заслуживает инновационная трансформируемая приборная панель, состоящая из двух щитков. Одним нажатием кнопки ее можно перевести в режим Immersivo, при котором отображается только наиболее необходимая информация. В этом режиме правый щиток механически убирается за левый.

На центральной консоли расположены физические переключатели режимов и управления климат-контролем.

Фото: Carsweek.ru

Скрытый OLED-экран Magma Display остается незаметным на темной панели, пока водитель или пассажир не активируют его. В отделке салона использованы алькантара, металл и натуральная кожа. Около 60% материалов изготовлено из переработанных постиндустриальных отходов.

Планы Alfa Romeo на ближайшие годы

Сообщается, что в следующем году компания прекратит выпуск седана Giulia и кроссовера Stelvio. После этого в актуальной линейке бренда временно останутся только модели Junior и Tonale.

Именно поэтому представленный на выставке концепт имеет большое значение для Alfa Romeo. В серию он сам по себе не пойдет, но станет основой для будущих серийных автомобилей марки.

Фото: Carsweek.ru

Уже в 2028 году Alfa Romeo представит новую версию C-SUV Tonale. Следом в производство должны отправиться преемники моделей 147 и Giulietta.

Руководство марки также рассматривает варианты дальнейшего развития D-сегмента. Это дает надежду на дебют преемника флагманского Stelvio до конца текущего десятилетия.

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Фото: Alfa Romeo