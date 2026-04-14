На Нюрбургринге стартовали тесты шин

Pirelli начала тесты шин для Формулы-1 сезона 2027 на Нюрбургринге совместно с командами McLaren и Mercedes, в работе участвуют основные пилоты.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.04.2026, 11:41·1 мин
Фото: F1news.ru

Компания Pirelli приступила к двухдневным испытаниям прототипов шин, предназначенных для сезона 2027 года. Тестовые заезды проходят на знаменитой трассе Нюрбургринг в Германии.

В течение двух дней специалисты итальянского производителя шин будут сотрудничать с командами McLaren и Mercedes. В тестах примут участие основные пилоты этих коллективов. Такое решение было принято по просьбе инженеров Pirelli, которые считают, что действующие гонщики способны глубже оценить поведение автомобилей нового поколения и дать развернутую обратную связь.

На первый день запланирована насыщенная программа испытаний. Утром первым на трассу выехал Оскар Пиастри, представляющий команду McLaren.

