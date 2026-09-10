На Гран-при Испании в продаже остались только самые дорогие билеты

Организаторы Гран При Испании на новом автодроме MadRing сообщили о полной продаже всех 100 с лишним тысяч билетов в зоны свободного доступа. К среде мест уже не осталось.

Билеты на трибуны раскупили ещё раньше. Их стоимость составляла от 265 евро за места на «галёрке» и других участках попроще до 1500 евро за «золотые» трибуны на старт-финишной прямой.

При этом ещё доступны места в гостевых зонах для публики категории VIP. Некоторые из них расположены в районе поворота La Monumental, однако цены там значительно выше — от 800 до 2500 евро. Покупателям обещают особое обслуживание и разнообразные гастрономические удовольствия. Впрочем, эти билеты также быстро заканчиваются.

Ожидается, что в воскресенье автодром посетят 135 тысяч зрителей. За весь уик-энд общее число гостей может приблизиться к 350 тысячам. Как отмечает испанская пресса, к дебютной гонке практически всё готово, а разговоры о сложности и потенциальной опасности новой трассы лишь усиливают интерес к событию.

Фото: F1news.ru

Газета Marca также приводит слова Карлоса Сайнса. Он напомнил, что делать выводы можно будет только после первых тренировок, в которых примут участие гонщики и команды: «В Баку в первый год мы все тоже осторожничали, однако ничего не случилось, потому что изначально все действовали осмотрительно».