В FIA подтвердили замену компонентов силовых установок на девяти машинах. Из-за этого многие гонщики получат штрафы.

Новые двигатели внутреннего сгорания установили на машинах Пиастри (5-й), Антонелли (6-й) и Берман (5-й). Все они будут наказаны.

Пиастри, Норрис, Антонелли, Элбон, Гасли и Колапинто получили 4-ю турбину, а Сайнс и Берман — 5-ю. Карлос и Оливер будут оштрафованы.

Помимо этого, новую выхлопную систему установили Норрису, Антонелли, Элбону, Сайнсу, Алонсо, Берману, Гасли и Колапинто. На машине Бермана также заменили MGU-K, а Строллу — батарею и блок управляющей электроники.

Таким образом, стартовое поле в этот уик-энд будет заметно отличаться от итогов квалификации.