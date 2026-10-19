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«Автотор» приступил к производству внедорожника TANK 500

TANK 500 начали производить на заводе Автотор в Калининграде: внедорожник с двигателями до 394 л. с. стал второй моделью марки российского выпуска.
РедакцияР
Редакция
19.10.2026, 17:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Внедорожник TANK 500, представленный на российском рынке, начали выпускать на калининградском заводе «Автотор». По информации пресс-службы китайской премиум-марки, на первом этапе автомобили будут собирать из уже сваренных и окрашенных кузовов.

TANK 500 стал второй моделью бренда, производство которой наладили в России. Ранее, в мае нынешнего года, в Калининграде стартовал выпуск внедорожника TANK 300.

В комплектации «Премиум» автомобиль оснащается бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 299 л.с. Версия «Оникс» получила более мощный мотор V6, развивающий 354 л.с. Кроме того, такая модификация комплектуется дополнительным топливным баком объемом 53 л.

Салон TANK 500 в комплектации «Сити Премиум» рассчитан на 7 мест. Внедорожник оснащен гибридной силовой установкой, которую не требуется заряжать от сети. В версии «Техно Премиум» используется подзаряжаемый гибрид с 2-литровым турбодвигателем и электромотором. Суммарная мощность системы составляет 394 л.с., а запас хода на электротяге достигает 115 км.

В состав «Зимний пакет» входят подогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Также внедорожник получил усиленную антикоррозийную обработку кузова.

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