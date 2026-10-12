На Парижском автосалоне представили новый китайский «приподнятый супермини»

Китайский автогигант GAC Group продолжает укреплять позиции на рынках Британии и Европы. Как сообщает Autoexpress.co.uk, на Париж моторшоу компания представила автомобиль Aion UT Cross.

Что это за авто

Марка Aion принадлежит GAC Group и используется для производства электромобилей и гибридов, в том числе электрических премиальных спорткаров линейки Hyper. Представленная в Париже модель UT Cross стала версией электрического хэтчбека Aion UT с дорожным просветом, увеличенным на 20 мм.

Фото: Carsweek.ru

Концептуально новинку уже сравнили с Dacia Sandero Stepway, Volkswagen Polo Dune и Rover Streetwise. Последний считается первопроходцем в нише приподнятых супермини.

Отличия от оригинала

По сравнению с базовой моделью автомобиль получил несколько изменений. Среди них — матово-черные колесные арки, защитные накладки в нижней части кузова, эффект «парящей» крыши с контрастной белой окраской, черные рейлинги на крыше и серебристая накладка на переднем бампере.

Также установлены более широкие шины и колесные диски нового дизайна. При этом интерьер и оснащение салона остались без изменений. В базовой комплектации владельцу будут доступны просторный салон, багажник объемом 440 литров, тепловой насос и подогрев руля.

Технические характеристики

Технических отличий от исходной модели также нет. На передней оси установлен электромотор мощностью 201 л.с., который получает энергию от аккумулятора емкостью 60 кВт·ч. Запас хода пока не раскрыт, однако, вероятно, он окажется немного меньше показателя оригинальной модели — около 431 км на одной зарядке. Это может быть связано с увеличенной высотой кузова.

Когда ждать авто

Сообщается, что вывести UT Cross на рынок планируют в течение 2027 года — после моделей Aion V и стандартной UT. Ожидается, что автомобиль составит конкуренцию Renault 4 и Kia EV4. Стоимость базовой комплектации будет начинаться с 35-36 тысяч евро (3.3-3.4 миллиона рублей по текущему курсу).

Всего до конца 2030 года китайская компания намерена вывести на рынки Европы и Британии 8 моделей Aion.

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Фото: Aion