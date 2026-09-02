Гоночные комбинезоны Шумахера выставили на аукцион

Перед Гран При Италии аукционный дом Bonhams объявил о продаже памятных предметов, связанных с гоночной карьерой Михаэля Шумахера.

Среди лотов — гоночные комбинезоны семикратного чемпиона мира, в которых он участвовал в Гран При Австралии 1997 года, Гран При Сан-Марино 1998 года и Гран При Германии 2000 года. Также на торги выставлены другие памятные вещи.

Отдельным лотом представлен комбинезон Рубенса Баррикелло. В нём он выиграл Гран При США 2002 года, выступая за Ferrari вместе с Шумахером.

Кроме того, на аукционе можно будет приобрести экипировку действующих гонщиков Формулы 1. В их числе — комбинезоны Кими Антонелли с Гран При Лас-Вегаса, Катара и Абу-Даби 2025 года, а также комбинезон Ландо Норриса с прошлогоднего Гран При Италии.

Управляющая директор фонда Keep Fighting Сабине Кем подтвердила, что семья Шумахера поддерживает проведение аукциона: «Монца – это идеальное место, чтобы почтить наследие Михаэля. На этой трассе он создал множество прекрасных воспоминаний, выступая за главную итальянскую команду – Ferrari. Особенно символично, что всё это происходит в год 30-летия первой победы Михаэля в Монце.

Мы в Keep Fighting Foundation вместе с семьёй Михаэля очень гордимся тем, что его наследие второй год подряд отмечают в Schumacher Lounge. Здесь к нему относятся с большим уважением, но при этом атмосфера остаётся светлой и радостной. Эта замечательная площадка находится прямо на трассе, на которой Ferrari представит специальную раскраску машин в честь Михаэля».