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На 41-й неделе продажи новых легковых автомобилей составили почти 29 тысяч единиц.

Авторынок России за 5–11 октября сократился: продажи новых легковых автомобилей снизились до 28 948 машин, LCV и автобусов также показали падение.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 11:42·1 мин
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Фото: Autostat.ru

После рекордного результата на 40-й неделе российский авторынок закономерно пошел на спад. В период с 5 по 11 октября было продано 28 948 новых легковых автомобилей. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», которые ссылаются на сведения АО «ППК»*, показатель оказался на 12,8% ниже уровня предыдущей недели и на 19,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) снижение оказалось еще заметнее. За неделю реализовали 1 456 машин — на 15,3% меньше, чем неделей ранее, и на 35,1% ниже показателя АППГ.

Продажи грузовых автомобилей составили 1 133 единицы. Это соответствует снижению на 3,8% по сравнению с предыдущей неделей и на 11,6% относительно АППГ.

На 41-й неделе также было продано 245 автобусов. Их реализация сократилась на 0,4% в недельном выражении. По сравнению с АППГ падение достигло 27,9%.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

Авторынок россии (1043)Легковые автомобили (875)Продажи (1188)Грузовые автомобили (268)Автобусы (143)Легкие коммерческие автомобили (266)

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