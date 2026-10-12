На 41-й неделе продажи новых легковых автомобилей составили почти 29 тысяч единиц.

После рекордного результата на 40-й неделе российский авторынок закономерно пошел на спад. В период с 5 по 11 октября было продано 28 948 новых легковых автомобилей. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», которые ссылаются на сведения АО «ППК»*, показатель оказался на 12,8% ниже уровня предыдущей недели и на 19,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) снижение оказалось еще заметнее. За неделю реализовали 1 456 машин — на 15,3% меньше, чем неделей ранее, и на 35,1% ниже показателя АППГ.

Продажи грузовых автомобилей составили 1 133 единицы. Это соответствует снижению на 3,8% по сравнению с предыдущей неделей и на 11,6% относительно АППГ.

На 41-й неделе также было продано 245 автобусов. Их реализация сократилась на 0,4% в недельном выражении. По сравнению с АППГ падение достигло 27,9%.

Фото: АВТОСТАТ