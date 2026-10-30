Таинственно замеченный автомобиль Toyota намекает на появление нового компактного электрокроссовера для Европы.

Toyota проводит испытания довольно загадочной модели в Германии, что может указывать на подготовку нового компактного SUV для европейского рынка.

Тестовый автомобиль получил кузов Corolla Cross — существующего кроссовера, который не продаётся в Великобритании. Внешне машина выглядит вполне обычно, однако под кузовом, вероятно, скрывается более необычная конструкция.

Дело в том, что перед нами ранний испытательный прототип. Такие автомобили используют кузов другой, нередко совершенно не связанной с будущей моделью машины вместо настоящих прототипных панелей.

Подобные тестовые автомобили обычно создают на самых первых этапах разработки. Поэтому для японского бренда Toyota необычно проводить испытания такой машины именно в Европе. Это может свидетельствовать о том, что проект в первую очередь ориентирован на европейский рынок — по аналогии с C-HR и Aygo X.

Есть очевидные признаки того, что автомобиль оснащён полностью электрической силовой установкой. Неглубокий кузов Corolla Cross почти не скрывает элементы шасси и силовой установки. Кроме того, у машины отсутствует выхлопная система, а колёса выглядят относительно крупными для автомобиля таких габаритов.

С учётом всех этих особенностей можно предположить, что Toyota готовит новый кроссовер или SUV B-сегмента. Ему предстоит конкурировать с такими электрическими моделями, как Volkswagen ID. Cross, Vauxhall Mokka и Renault 4.