Таинственная новинка Alfa Romeo — именно то, чего каждый поклонник Alfa “has been waiting for”

Alfa Romeo готовится представить новый концепт-кар, который воплотит «видение будущего» бренда, на следующем месяце на Paris Motor Show.
В пресс-релизе, посвящённом предстоящей премьере, Alfa Romeo назвала новую разработку автомобилем, которого “every Alfisti has been waiting for, capturing the distinctive interpretation of the automobile embedded in the DNA of the Biscione: one that transcends the notion of a mere means of transport and embraces the purest of driving emotions”.
При этом компания не раскрыла никаких конкретных подробностей о концепте. Пока неизвестно, что именно готовит Alfa Romeo: возможно, новый SUV, который займет место между Tonale и Stelvio, компактный хэтчбек в духе 147 и Giulietta или дизайн, намекающий на полностью электрического преемника седана Giulia.
По тизерному изображению можно понять лишь, что концепт будет окрашен в традиционный для Alfa красный цвет. Кроме того, бренд обещает добавить ему “sportiness”, чтобы превратить новинку в “masterpiece”. Остальное пока остается предметом для интерпретаций. Также утверждается, что концепт создан с ориентиром на водителя: в пресс-релизе он назван автомобилем, “created for those who still love to drive and seek authentic experiences behind the wheel”.
Paris Motor Show пройдет с 12 по 18 октября, а главная премьера Alfa Romeo, как ожидается, состоится в первый день выставки.