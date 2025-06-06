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Как пользователи в Сети помогли мужчине превратить автокресло в "трон" для компьютерных игр

Пользователь JustKorben нашел необычное применение автомобильным сиденьям, превратив их в мебель для дома с электрическими функциями. Как он планирует это сделать и какие проблемы возникают – в материале.
А
Антон Звонкий
06.06.2025, 07:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Пользователь JustKorben на известной платформе «Пикабу» поделился своим творческим проектом - превратить автомобильные сиденья в стильную мебель для дома, а именно - в диванно-кресельное сочетание. Он отметил, что задумка заключается в создании прочной основы для сидений и обеспечении питания для всех электрических систем, таких как подогрев и вентиляция.

По словам JustKorben, идея пришла к нему после того, как он продал свой автомобиль, но остался с почти новыми сиденьями, которые так и не смог реализовать. Именно это послужило затем вдохновением для превращения сидений в уютные кресла для дома.

Как отмечает JustKorben, его план включает установку такой мебели в гостиной. Однако, так как сиденья оснащены электрическими устройствами, возникают две главные трудности, которые необходимо преодолеть.

Во-первых, необходимо найти решение для создания устойчивой платформы, которая позволит уверенно откидывать спинку кресла, не опасаясь его опрокидывания, а также сделать эту платформу подвижной, как у обычного дивана или кресла.

Во-вторых, встает вопрос обеспечения питанием всех электрических систем: какой аккумулятор выбрать и куда его установить? Сиденья оригинально работали от 12V автомобильной электросети. JustKorben считает, что стандартного автомобильного аккумулятора будет достаточно, но он слишком громоздкий и тяжелый.

В комментариях к посту JustKorben пользователь под ником ganievskiy предложил несколько вариантов решения проблем. Он предложил использовать аккумуляторы от источников бесперебойного питания, которые имеют напряжение 12V и высокий уровень разряда. Кроме того, он посоветовал рассмотреть возможность применения автомобильных аккумуляторов.

Что касается опасений относительно опрокидывания сидений, ganievskiy предложил подобрать специальную конструкцию. Например, можно установить к штатным креплениям специальные антивращательные опоры из металлического профиля.

«Важно лишь проявить ловкость рук и стремление к достижению поставленной цели», - подытожил комментатор.

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Фото: drive2.ru.

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