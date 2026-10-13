Музейный экспонат: в Москве на продажу выставили венгерский мотоцикл, культовый в СССР

На Авито появилось объявление о продаже венгерского мотоцикла Pannonia T5 1965 года выпуска. Об этом сообщает портал CarsWeek.

Фото: Carsweek.ru

Pannonia T5 выпускали на чепельском комбинате в Будапеште со второй половины 1960-х годов. В странах Восточной Европы и СССР эта модель конкурировала со знаменитой чехословацкой «Явой» и считалась редкой, статусной импортной техникой.

Фото: Carsweek.ru

Мотоцикл оснащался одноцилиндровым двухтактным двигателем с воздушным охлаждением. Мощность силового агрегата составляла 16 л.с., а рабочий объем достигал 247 см³. При массе 143 кг байк мог разгоняться до 115 км/час. В оснащение также входили механическая трансмиссия и цепной привод, закрытый защитным кожухом.

Фото: Carsweek.ru

Особенностями Pannonia T5 были передняя вилка без масляных амортизаторов и специальный маховик-магдино. Благодаря последнему мотоцикл можно было запустить даже без аккумулятора. В СССР модель ценили за простое обслуживание и хорошую тягу на низких оборотах. При этом во время продолжительной езды на максимальной скорости двигатель быстро перегревался.

Фото: Carsweek.ru

Выставленный на продажу мотоцикл восстановили с использованием оригинальных запчастей. По словам продавца, он находится в идеальном состоянии музейного экспоната, а заявленный пробег составляет 1700 км. Судя по фотографиям, это версия без коляски. Кроме того, у байка сохранились только документы старого образца.

Фото: Carsweek.ru

Цена в 300 000 рублей выглядит вполне разумной для винтажного мотоцикла, восстановленного до идеального состояния. Такая Pannonia T5 может стать дополнением к коллекции мото-энтузиаста.

Вам также может быть интересно: Реставрационный проект: в Москве продают редчайший довоенный мотоцикл

Фото: Авито

Источник