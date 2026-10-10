МТЗ-82 против МТЗ-1221: большое противостояние «Беларусов» за кошельки российских фермеров

Тракторы марки «Беларус» когда-то работали по всему Советскому Союзу. Сегодня их по-прежнему выпускают в Минске, но уже в другой стране — Беларусь. Россия остаётся главным стратегическим партнёром Минского тракторного завода: именно на российский рынок направляется большая часть техники.

Современный агробизнес в нашей стране сложно представить без тракторов «Беларус». Причина не только в отсутствии достойных альтернатив — создавать прямой аналог этим машинам попросту невыгодно. Подобные попытки уже предпринимались, однако превзойти минскую технику по надёжности и цене не удалось. К китайским моделям многие аграрии также пока относятся с недоверием.

При этом различные модели Минского тракторного завода нередко конкурируют между собой. Коммунальные службы и руководители хозяйств, например, часто выбирают между лёгким МТЗ-82 тягового класса 1,4 и более тяжёлым МТЗ-1221, относящимся ко второму классу. Редакция carsweek.ru сравнила эти тракторы и разобралась, в каких задачах каждый из них проявляет себя лучше.

Внешние отличия

Спутать МТЗ-82 и МТЗ-1221 сможет только человек, совершенно не знакомый с линейкой «Беларусов». Если поставить машины рядом, различия станут очевидны даже для далёкого от техники наблюдателя.

МТЗ-82 выглядит компактным и сравнительно лёгким трактором. Под его коротким капотом установлен четырёхцилиндровый дизельный мотор Д-243.

Фото: Carsweek.ru

МТЗ-1221, напротив, производит впечатление крупной и основательной машины. Длинный капот скрывает шестицилиндровый двигатель Д-260, а его колёса выглядят значительно больше тех, что установлены на 82-м. В целом тяжёлый трактор кажется заметно солиднее.

На МТЗ-82 используется традиционная длинная и тонкая выхлопная труба, выходящая непосредственно из капота. В зависимости от года выпуска она расположена слева или справа и частично ограничивает обзор водителю. Механизаторы, впрочем, давно привыкли к такой особенности.

У МТЗ-1221 выхлоп аккуратно проложен вдоль правой стойки кабины. Труба закреплена на каркасе и не мешает обзору.

Кабина МТЗ-82 имеет средние размеры, узкие двери и плоское остекление. Уровень комфорта зависит от года выпуска, однако современные модификации оборудуются кондиционерами и мощными отопителями.

Фото: Carsweek.ru

В кабине МТЗ-1221 пространства заметно больше, а качество исполнения выглядит аккуратнее. Это закономерно, поскольку модель является более современной и была разработана в конце 1990-х годов.

Фото: Carsweek.ru

Задняя часть МТЗ-82 отличается простой конструкцией: трактор получил одинарные тяги навески и тонкие полуоси заднего моста. У МТЗ-1221 эти элементы примерно в два раза массивнее. Вместо одного центрального цилиндра здесь применяются два мощных вертикальных гидроцилиндра ЦС-80.

Битва моторов

МТЗ-82 оснащается дизелем Д-243 объёмом 4,75 литра. Его мощность составляет 81 л. с. Это простой двигатель советской инженерной школы, известный высокой «живучестью», нетребовательностью к качеству топлива и ремонтопригодностью.

Фото: Carsweek.ru

В бак можно заливать практически любую солярку, а устранить неисправность при наличии минимальных навыков удаётся даже в поле.

На МТЗ-1221 установлен другой двигатель — шестицилиндровый Д-260 с турбонаддувом. При рабочем объёме 7,12 литра он развивает от 130 до 136 л. с. в зависимости от модификации.

Главным достоинством этого мотора считается высокий крутящий момент. Если двигатель МТЗ-82 начинает работать на пределе и требует перехода на пониженную передачу, МТЗ-1221 продолжает уверенно выполнять задачу. Разница наглядно показывает, что большой рабочий объём невозможно заменить другими характеристиками.

Однако тяжёлый турбодизель расходует примерно в 1,8 раза больше топлива, а сам трактор стоит в два раза дороже МТЗ-82. Поэтому при отсутствии постоянной необходимости в тяжёлых работах покупка МТЗ-1221 не имеет экономического смысла.

Фото: Carsweek.ru

Железо трансмиссий

МТЗ-82 получил механическую девятиступенчатую коробку передач. Вместе с двухступенчатым редуктором-мультипликатором она обеспечивает 18 передач переднего хода и 4 заднего.

Сухая однодисковая муфта сцепления плохо переносит перегрузки, особенно при использовании тяжёлых фронтальных погрузчиков. Трактор способен вытащить из грязи грузовик вроде МАЗа или КАМАЗа, но такая работа связана с высоким риском сжечь сцепление.

МТЗ-1221 отличается более сложной трансмиссией. Его ступенчатая синхронизированная механика насчитывает 16 передач переднего хода и 8 заднего, распределённых по шести диапазонам. Гидроподжимные муфты позволяют переключаться внутри диапазонов под нагрузкой, сводя к минимуму потери крутящего момента.

Стандартный передний мост МТЗ-82 выполнен по портальной схеме и оснащён коническими редукторами. Такое решение хорошо подходит для междурядной обработки пропашных культур. Но при высокой фронтальной нагрузке, например при работе с тяжёлым ковшом КУНа, шкворни и конические пары быстро изнашиваются.

При этом существуют заводские модификации лёгкого трактора, которые изначально комплектуются усиленным балочным мостом.

У МТЗ-1221 уже в базовой комплектации установлен массивный балочный передний мост со ступичными планетарно-цилиндрическими редукторами. Этот узел считается практически вечным и позволяет работать с тяжёлым навесным оборудованием без опасений.

Фото: Carsweek.ru

Старые технологии уступают массе

МТЗ-82 проектировался в период, когда современного крупного навесного оборудования ещё не существовало. Поэтому на тяжёлых полевых работах его возможностей бывает недостаточно.

Под весом оборотного плуга МТЗ-82 может начать «козлить», то есть вставать на дыбы. Чтобы избежать этого, производитель рекомендует использовать трёхкорпусный плуг ПЛН-3-35. Эксплуатационная масса трактора составляет всего около 4,4–4,5 тонны.

МТЗ-1221 в снаряженном состоянии, с учётом балласта, весит от 5,7 до 6,3 тонны. Благодаря такой массе трактор сохраняет устойчивость при пахоте и эффективно работает с четырёх- и пятикорпусными плугами.

Так какой же трактор лучше?

На первый взгляд МТЗ-1221 выглядит безусловным лидером: он мощнее, современнее и комфортнее. Однако коммерческая техника прежде всего должна окупаться.

Для небольшого фермерского хозяйства, владельца подворья или коммунальной службы переплата в два раза за флагманскую модель не всегда оправдана. С повседневными задачами таких пользователей вполне справится проверенный МТЗ-82.

МТЗ-1221 представляет собой мощный универсальный трактор для работы на больших площадях. На территориях менее 100 гектаров он будет лишь неэффективно расходовать дорогое топливо.

Справка

Беларус-1221 — модель колёсного трактора, выпускающегося Минским тракторным заводом с 20 апреля 1998 года.

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