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Может ли состав Cadillac полностью измениться?

Cadillac F1 не определилась с составом на 2027 год: место Валттери Боттаса под вопросом, среди претендентов — Колтон Херта и Юки Цунода.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2026, 23:21·3 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Cadillac F1 Марцин Будковски не комментирует возможный состав команды на 2027 год. Похоже, причина заключается не только в том, что в Формуле 1 подобные темы обычно не обсуждают с журналистами.

Как сообщает The Race, американская команда пока действительно не определилась с этим важнейшим вопросом. Сейчас нет признаков того, что Серхио Перес может лишиться места в Cadillac. При этом недавно мексиканский гонщик заявил, что не планирует надолго оставаться в чемпионате:

«Я бы хотел выступать так же долго, как, например, Фернандо Алонсо, но сейчас мои дети в том возрасте, когда мне хочется проводить с ними больше времени. Меня также интересуют проекты за пределами автоспорта. Я хочу уйти из Формулы 1 с высоко поднятой головой. Думаю, уже скоро станет известно, когда именно я завершу карьеру».

Положение его финского напарника Валттери Боттаса выглядит заметно сложнее. На результаты гонщика повлияли технические и другие проблемы. Достаточно отметить, что он не финишировал почти в половине уже состоявшихся гонок. В Сингапуре Боттас добрался до финиша, но уступил лидеру три круга и проезжал круги примерно на полторы секунды медленнее Переса.

По мере приближения концовки сезона позиции Боттаса становятся всё менее устойчивыми. Ранее мы уже писали, что его может заменить Колтон Херта — американский резервист Cadillac. Однако 26-летний гонщик из Калифорнии остаётся далеко не единственным кандидатом на место в команде.

До конца чемпионата Колтону предстоит провести ещё одну тренировку за рулём MAC-26. После этого он наберёт необходимое количество баллов для получения суперлицензии FIA, несмотря на слабые результаты в Формуле 2.

В то же время The Race, не ссылаясь на конкретные источники, утверждает, что Cadillac не заинтересована в услугах Эстебана Окона. Вероятно, французский гонщик получит контракт резервного пилота Aston Martin.

С американской командой также уже ведут переговоры представители менеджмента Юки Цуноды. Японский гонщик, на счету которого 114 Гран При, стремится вернуться в чемпионат и считает это своей главной целью, а не возможный переход в IndyCar.

Вероятно, Cadillac не спешит принимать решение о составе, поскольку у всех рассматриваемых гонщиков нет контрактов на следующий год. При этом ситуация остаётся непростой: оба нынешних пилота команды связаны долгосрочными соглашениями, поэтому для прекращения сотрудничества с Боттасом потребуется договориться с финским гонщиком.

Если же Перес решит уйти «по семейным обстоятельствам», у Cadillac могут появиться сразу две вакансии. Впрочем, такой вариант пока выглядит маловероятным.

Источник

Серхио Перес (256)Валттери Боттас (221)Юки Цунода (191)Cadillac F1 (288)

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