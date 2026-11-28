Аукционный дом RB Sotheby’s выставил на продажу один из последних двигателей Ferrari V10, произведённых в Маранелло в 2005 году. В том сезоне этот 3-литровый мотор использовался на автомобиле Михаэля Шумахера.

Перед сезоном 2005 года в Формуле 1 изменились технические правила: теперь двигатель должен был выдерживать два полных гоночных уик-энда. Поэтому итальянская команда сосредоточилась прежде всего на повышении надёжности силовой установки.

Атмосферные V10 рабочим объёмом 3 литра развивали около 900 л.с. и получили индекс 055. Такие двигатели устанавливались на Ferrari F2005 Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло. Схожие моторы применяла и швейцарская команда Sauber, за которую в том году выступали Фелипе Масса и Жак Вильнёв, однако их силовые установки имели индекс 05A.

В тот период двигатели Ferrari создавались под руководством Паоло Мартинели, который возглавлял моторостроительный департамент Скудерии с 1994-го по 2006 гг. За это время Шумахер за рулём красных машин выиграл пять чемпионских титулов, а Скудерия шесть раз завоевала Кубок конструкторов.

Выставленный двигатель стал частью крупного аукциона автоспортивных реликвий «Предела нет: Легенды Формулы 1». Торги начались в минувшую среду и продлятся до 2 декабря. Ожидается, что мотор будет продан за 150-200 тысяч евро, однако на сегодняшний день ставка составляет 95 тысяч.

Организаторы отдельно отмечают, что вместе с двигателем покупатель получит полный комплект официальных документов Ferrari, включая сертификат подлинности.

Болельщики со стажем и знатоки истории Формулы 1 помнят, что сезон 2005 года стал началом завершения победной эпохи семикратного чемпиона мира. Шумахер лишь один раз поднялся на высшую ступень подиума — при весьма специфических обстоятельствах, когда большинство команд фактически отказались от участия в Гран При США. Скандал получил широкую известность, но это отдельная история.

По итогам сезона Михаэль занял 3-е место, а его напарник Рубенс Баррикелло — 8-е. В командном зачёте Ferrari также стала только третьей, уступив Renault и McLaren. При этом именно в том году свой первый титул завоевал Фернандо Алонсо, ставший на тот момент самым молодым чемпионом в истории Формулы 1.

С 2006 года чемпионат мира перешёл на двигатели V8 рабочим объёмом 2,4 литра.