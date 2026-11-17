Наблюдая за рынком новых автомобилей, можно решить, что механическая коробка передач постепенно уходит в прошлое. В более премиальном сегменте, за исключением специализированных спортивных автомобилей, всё чаще появляются линейки исключительно с автоматическими коробками. Исчезают варианты и в более доступной части рынка. Распространение электромобилей дополнительно ускоряет отказ от того, что в The Pond называют «stick shift».

Тем временем в 2025 году около 30 процентов практических экзаменов по вождению сдавались на автомобилях с автоматической коробкой — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Однако это ещё не означает, что механическая коробка передач окончательно исчезла. Согласно исследованию AA Cars, 51 процент водителей в возрасте 18-34 лет по-прежнему рассчитывает, что их следующий автомобиль будет оснащён механической коробкой.

Для большинства это связано не с желанием получить больше удовольствия от управления автомобилем, а с практическими причинами, включая стоимость и выбор. В бюджетном сегменте поиск автомобиля только с автоматической коробкой значительно ограничит число доступных вариантов.

Результаты опроса появились на фоне кампании AA за изменение правил лицензирования. Организация предлагает ввести курс переобучения для владельцев прав на автомобили с автоматической коробкой. По предложению AA, он может включать до 10 занятий, посвящённых работе со сцеплением, переключению передач и началу движения на подъёме, после чего водитель должен будет пройти проверку.

Сейчас единственный способ получить право управлять автомобилем с механической коробкой — заново сдать практический экзамен, но уже на такой машине. Это не самый привлекательный вариант, учитывая, что нынешнее время ожидания места на практическом экзамене составляет около 10 недель.

Управляющий директор AA Cars James Hosking сказал: “The manual gearbox is vanishing from new-car showrooms, but it remains part of everyday life in the used market. That helps explain why younger drivers are proving reluctant to give it up. For first-time buyers on tighter budgets, a manual licence keeps both manual and automatic cars in play and gives them more choice when looking for the right car at the right price.

“The AA’s proposed conversion route recognises how much the market has changed. Drivers would still have to learn clutch control, gear selection and hill starts, and prove they could use them properly, but they would not have to sit another full driving test after already demonstrating that they can drive safely on the road. Any conversion scheme would, of course, need a robust assessment.”