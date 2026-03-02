«Москвич» опубликовал комплектации и стоимость новых кроссоверов М70 и М90

Автомобильный бренд «Москвич» сообщил о комплектациях и стоимости новых моделей линейки «М». Пресс-служба предприятия озвучила детали: кроссовер М70 появится в исполнениях Драйв и Ультра по розничной цене 3 099 000 и 3 499 000 рублей соответственно, а кроссовер M90 будет предложен в версии Ультимейт, его стоимость составит 4 199 000 рублей. Ожидается, что дилеры начнут продажи новинок в начале марта 2026 года.

Модель «Москвич М90» представляет собой 7-местный внедорожник с полным приводом, под капотом которого — двухлитровый турбированный бензиновый двигатель с отдачей 200 л.с. и максимальным крутящим моментом 350 Нм. Мотор агрегатирован с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В экстерьере М90 выделяется массивная радиаторная решетка, легкосплавные 20-дюймовые диски, современная светодиодная оптика с лазерной гравировкой, утопленные дверные ручки, затемненное остекление задней части и панорамная крыша с люком.

Внутри салон выполнен с отделкой из перфорированной кожи и декорирован вставками под дерево. Для комфорта предусмотрены трехзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами на каждом ряду, управление климатом для второго ряда пассажиров, подогрев сидений первого и второго ряда с инфракрасным излучением, вентиляция первого ряда сидений, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также так называемый «зимний пакет». Оформление интерьера возможно как в светло-бежевых тонах с акцентами под дерево, так и в строгом черном цвете.

Кроссовер М90 снабжен пятью режимами управления, современной системой полного привода, пакетом электронных систем устойчивости, круговым видеообзором, парктрониками спереди и сзади, а также шестью подушками безопасности.

За безопасность отвечают комплексные системы ADAS: интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом, технология экстренного торможения и различные ассистенты движения по полосам, включая контроль слепых зон и помощь при перестроении.

Модель «Москвич М70» получила LED-оптику с противотуманными фарами, классические ручки дверей, встроенную антенну, спойлер на двери багажника, черные 19-дюймовые диски из легкого сплава и карбоновые накладки на порогах.

Для внутреннего пространства М70 предусмотрено два варианта отделки: классическая комбинация «черный низ, светлый верх» либо коричневая обивка сидений и элементов интерьера с черным потолком. Руль отделан микрофиброй, предусмотрены два USB-порта и розетка на 12В для зарядки устройств.

Объем багажника составляет 507 литров, а при сложенных сиденьях – 1 484 литра. В багажном отделении установлено светодиодное освещение, размещен органайзер под полом и дверь оснащена электроприводом.

Исполнение Драйв строится на 1,5-литровом турбодвигателе с мощностью 150 л.с., в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В варианте Ультра устанавливается 200-сильный турбомотор и 9-ступенчатая автоматическая КПП. Обе версии оснащены передним приводом; спереди установлены стойки МакФерсон, сзади — многорычажная подвеска.

Комплектация Драйв включает панорамную крышу со шторкой, электрорегулировки водительского сиденья с функцией памяти, двухзонный климат-контроль и «зимний пакет», который предполагает подогрев передних и задних кресел, рулевого колеса, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В исполнении Ультра предусмотрены подрулевые лепестки для ручного переключения передач, переключение режимов движения, электрорегулировка сиденья переднего пассажира, функция беспроводной зарядки, круговой обзор с помощью камер и системы мониторинга мертвых зон. Мультимедийный комплекс с 12-дюймовым дисплеем интегрируется с цифровой приборной панелью, формируя передовое рабочее пространство для водителя.

В обеих версиях предусмотрено шесть подушек безопасности и крепления ISOFIX. Безопасность также обеспечивают система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, электронный ассистент полосы, датчики дождя и света, а также автоматическое управление дальним светом фар.

Гарантийный срок на модели составляет 3 года или 100 000 километров, при этом предусмотрена дополнительная сервисная поддержка сроком 2 года. Новые кроссоверы «Москвич» в начале продаж поступят в 60 официальных дилерских центров по всей территории страны.