У «Москвича 6» больше нет самых доступных комплектаций: сколько теперь стоит российский лифтбек

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В ноябре минимальная стоимость лифтбека «Москвич 6» на российском рынке увеличилась более чем на треть. При этом цены на сохранившиеся в прайс-листе комплектации не изменились. Причину выяснили «Автоновости дня» в рамках мониторинга стоимости новых автомобилей в России.

Из ноябрьского прайс-листа «Москвича 6» убрали четыре самые доступные версии 2024 и 2025 годов выпуска. Речь идет о комплектациях «Комфорт» и «Бизнес», оснащенных 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л. с. и вариатором. До этого цены на такие автомобили составляли от 2 237 000 до 2 628 000 рублей в зависимости от комплектации и года производства.

После исключения этих вариантов начальная цена «Москвича 6» поднялась на 789 тыс. рублей, или 35,3%. Она увеличилась с 2 237 000 до 3 026 000 рублей. Теперь за эту сумму предлагается самая доступная «Бизнес» 2024 года выпуска с 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 л. с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость этой версии и других оставшихся в прайс-листе комплектаций пересмотрена не была.

В ноябре модельный ряд также пополнился версией «Техно 2025» за 3 359 000 рублей. От одноименной комплектации того же года выпуска она отличается наличием беспроводной зарядки для смартфона. Доплата составляет 4000 рублей: цена «Техно» без беспроводной зарядки по-прежнему равна 3 355 000 рублей.

Цены на «Москвич 6»

Комплектация Цена Бизнес (2024 г. в., 1.5T, 174 л. с., 6РКП, FWD) 3 026 000 руб. Техно (2024 г. в., 1.5T, 174 л. с., 6РКП, FWD) 3 168 000 руб. Бизнес (2025 г. в., 1.5T, 174 л. с., 6РКП, FWD) 3 213 000 руб. Техно (2025 г. в., 1.5T, 174 л. с., 6РКП, FWD) 3 355 000 руб. Техно 2025 (2025 г. в., 1.5T, 174 л. с., 6DCT, FWD) 3 359 000 руб. Бизнес 2026 (2026 м. г., 2025 г. в., 1.5T, 174 л. с., 6РКП, FWD) 3 242 000 руб. Техно 2026 (2026 м. г., 2025 г. в., 1.5T, 174 л. с., 6РКП, FWD) 3 374 000 руб. Бизнес 2026 (2026 м. г., 2026 г. в., 1.5T, 174 л. с., 6РКП, FWD) 3 460 000 руб.

В комплектацию «Бизнес» входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, люк с электроприводом, подогрев передних сидений, климат-контроль и круиз-контроль. Автомобиль также оснащается бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, задними датчиками парковки и камерой заднего вида. Мультимедийная система получила экран диагональю 10,4 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Комплектация «Техно» дополнительно предусматривает 18-дюймовые черные легкосплавные диски, панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку салона и электропривод двери багажника. В оснащение входят система кругового обзора на 360 градусов, мониторинг слепых зон, предупреждение о поперечном столкновении при движении задним ходом и другие электронные системы безопасности.

От стандартной «Бизнес» версия «Бизнес 2026» отличается боковыми шторками безопасности и беспроводной зарядкой для смартфона. Комплектация «Техно 2026» по основному набору оборудования соответствует «Техно 2025», которая также имеет беспроводную зарядку.

Обе комплектации 2026 модельного года получили системы подключаемых сервисов «Мой Москвич» для Android и «М-Контроль» для iOS. Они позволяют дистанционно управлять функциями автомобиля. Сервисы включены в стоимость машины на три года, после чего становятся платными.

Все модификации «Москвича 6», которые остались в прайс-листе, оснащаются 174-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и передним приводом. Разгон с места до 100 км/ч занимает 7,8 секунды. Для автомобиля рекомендован бензин АИ-95.

Длина пятиместного лифтбека составляет 4770 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1492 мм. Колесная база достигает 2760 мм, дорожный просвет равен 140 мм, а объем топливного бака составляет 55 литрам. Спереди используется независимая подвеска типа Макферсон, сзади — независимая многорычажная.

Автор: Константин Завьялов