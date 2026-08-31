Новая версия «Москвич 3 РУ»: что изменилось и сколько она стоит

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В прайс-листе кроссовера «Москвич 3 РУ» с ручным управлением появилась новая версия — «Стандарт с телематикой 2026». Она получила другое оснащение и оказалась дороже комплектации «Стандарт плюс», выяснили «Автоновости дня».

Стоимость автомобиля в новой комплектации 2026 года выпуска составляет 2 185 000 рублей. При этом версия «Стандарт плюс» 2025 года производства по-прежнему указана в прайс-листе по цене 2 069 000 рублей. Разница между модификациями достигает 116 тыс. рублей.

Цены «Москвич 3 РУ»

Комплектация Цена Стандарт плюс 2025 г. в., 1.5T, CVT, FWD, РУ 2 069 000 рублей Стандарт с телематикой 2026 2026 г. в., 1.5T, CVT, FWD, РУ 2 185 000 рублей

Ключевым отличием новой комплектации стали подключаемые сервисы «Мой Москвич» и «М-Контроль». Они позволяют удаленно управлять рядом функций автомобиля. Сервис «Мой Москвич» рассчитан на смартфоны с Android, а «М-Контроль» — на устройства с iOS. В стоимость машины их использование включено на три года, после чего сервисы становятся платными.

Приложения позволяют проверять уровень топлива, давление в шинах, пробег и состояние дверей. Кроме того, с их помощью можно дистанционно запустить двигатель, управлять замками и климатической системой, а также определить местоположение автомобиля. Пользователи получают уведомления о некоторых событиях и могут открывать доступ к машине другим людям, назначая разные уровни прав.

Фото: Автоновости Дня

Обновленная версия также отличается светотехникой. В прайс-листе для «Стандарт с телематикой 2026» указаны светодиодные фары ближнего и дальнего света. У «Стандарт плюс» используются галогенные фары. При этом светодиодные дневные ходовые огни, габаритные огни и задние фонари предусмотрены для обеих комплектаций.

Разница есть и в оформлении салона. Новая версия получила сиденья с черной тканевой обивкой и контрастной прострочкой. В комплектации «Стандарт плюс» применяется комбинированная отделка тканью и кожей. Также в перечне оборудования автомобиля 2026 года не указан люк с электроприводом и шторкой, предусмотренный для «Стандарт плюс».

Технические характеристики автомобилей остались прежними. Обе модификации оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем с распределенным впрыском, вариатором и передним приводом. Дорожный просвет составляет 170 мм, объем топливного бака — 50 литров, а размер шин — 215/50 R17.

«Москвич 3 РУ» поступил в продажу в 2025 году. Модификация предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья и оборудована специальным устройством ручного управления. Изначально автомобиль предлагался только в комплектации «Стандарт плюс» с вариатором.

Ранее эксперты назвали «Москвич 3» одной из моделей с наименьшей полной стоимостью владения среди официально представленных в России автомобилей. В числе преимуществ отмечались доступная цена покупки, невысокие расходы на обслуживание, развитая сервисная сеть и относительно низкая стоимость запчастей.

Ранее сообщалось, что «Москвич» оснастил кроссовер «Москвич 3» локализованным блоком ESC, адаптированным к российским дорогам и климату. Для системы разработали новую прошивку с настройками для крутых поворотов и заснеженных покрытий.

Автор: Андрей Сундуков

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