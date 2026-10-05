Мощно и доступно: 10 недорогих полноприводных кроссоверов, которые можно купить в России

В течение всего 2026 года кроссоверы сохраняют значительную долю российского авторынка. По данным руководителя «Автостата» Сергея Целикова, она превысила 41%. Сам представитель агентства назвал этот результат «историческим рекордом».

Ниже представлен список из десяти наиболее доступных полноприводных внедорожников, которые ввозятся в Россию официально или по схемам параллельного импорта.

Официальный ввоз, 3 миллиона и ниже

Фото: Carsweek.ru

Кроссоверы, поставляемые по «белым» схемам, обходятся дешевле благодаря меньшим транспортным расходам и отсутствию дополнительных наценок. Самым доступным представителем категории стал Haval Jolion. Модель родом из Китая, но собирается в Тульской области.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается камерой заднего вида, круиз-контролем и мультимедийным дисплеем. Двигатель объемом 1,5 литра развивает до 150 «лошадей» и работает в паре с семиступенчатой РКПП. Стоимость Haval Jolion начинается от 2,649 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

На второй позиции находится Belgee X70. Автомобиль собирают в Беларуси, а его силовой агрегат аналогичен установленному на Jolion: это мотор мощностью 150 л.с. в сочетании с РКПП.

В оснащение модели входят подогрев всех кресел, двухзонный климат-контроль, дисплей и система контроля усталости водителя. Цена Belgee X70 составляет от 2,84 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Третье место занял популярный Jeland J6, который относительно недавно официально вышел на российский рынок. Опытные автомобилисты узнают в нем Jaecoo J6: при переносе производства под Питер модель получила новое название.

В базовой версии предусмотрены обзор на 360 градусов, адаптивный «круиз», двухзонный «климат» и беспроводная зарядка. Кроссовер оснащается двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 «лошадей». Стоимость начинается от 2,93 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Следующим в категории «до 3 миллионов» идет базовый Changan UNI-S. Более дорогие комплектации выходят за установленный предел, тогда как стартовая версия укладывается в него. Она оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 181 «лошадь».

В салоне есть подогрев всех кресел, панорамная крыша, круговой обзор с «прозрачным шасси», адаптивный «круиз» и светодиодная подсветка. Цена Changan UNI-S начинается от 2,94 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Еще одним клоном китайской модели стал Tenet T7, созданный на основе Cherry Tiggo 7L. Полноприводная версия получила семиступенчатую РКПП и двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 «лошадей».

В список попала только базовая комплектация, стоимость которой составляет 2,99 миллиона рублей.

Параллельный импорт, 5 млн и ниже

Фото: Carsweek.ru

Список автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, открывает Suzuki Vitara. В Россию ввозится только версия GLX.

В ее оснащение входят двигатель объемом 1,4 литра, камера заднего вида, «круиз», однозонный «климат» и подогрев сидений водителя и переднего пассажира. Стоимость Suzuki Vitara начинается от 4,05 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Следом идет Hyundai Tucson. Полноприводный кроссовер оснащается восьмиступенчатой АКПП и 1,5-литровым двигателем мощностью 200 «лошадей».

Самой доступной для российского рынка сегодня является комплектация LUX Premium. Она включает панорамную крышу, двухзонный «климат» и адаптивный «круиз». Цена Hyundai Tucson стартует от 4,25 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Далее в списке находится Kia Sportage, который отличается более высокой мощностью и большим выбором комплектаций. Его 2-литровый двигатель работает вместе с шестиступенчатой АКПП.

Модель широко представлена в российских салонах. Однако самой доступной остается комплектация Luxe стоимостью от 4,85 миллиона рублей. В ней предусмотрены «круиз», двухзонный климат-контроль и подогрев всех сидений. Салон отделан кожей.

Фото: Carsweek.ru

Еще один участник рейтинга — Volkswagen Tiguan L Pro, сочетающий китайское происхождение и немецкий дизайн. Кроссовер получил 2-литровый двигатель мощностью 220 «лошадей», панорамную крышу, проектор, подогрев передних сидений, адаптивный «круиз» и беспроводную зарядку.

Все перечисленное входит в наиболее распространенную комплектацию R-Line Premium. Модель выпускается для китайского рынка, поэтому сравнительно легко попадает в Россию. Стоимость начинается от 4,875 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Замыкает рейтинг Toyota RAV4. Под капотом модели установлен 2-литровый двигатель мощностью 271 лошадиная сила, работающий в сочетании с вариатором.

На российском рынке автомобиль представлен в комплектации Luxury. В ее состав входят обзор на 360 градусов, двухзонный «климат», адаптивный «круиз» и кожаная отделка салона. Стоимость Toyota RAV4 составляет от 4,89 миллиона рублей.

Если полный привод не является принципиальным требованием, стоимость автомобиля можно заметно снизить. Например, недавно мы писали об электрическом кроссовере BYD Atto 2, цена которого составляет меньше миллиона рублей.

Фото: rbk, autocar, ixbt