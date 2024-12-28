Как подготовить автомобиль к зиме, чтобы мороз был безобиден

Для успешной подготовки автомобиля к сильным морозам необходимо учитывать ключевые проблемы, которые могут возникнуть в период холодов. Один из важных советов – заранее обратиться в автосервис, провести комплексную диагностику и техническое обслуживание автомобиля, как пояснил специалист Сергей Пономарев из сети Fit Service.

«В холода автомобиль часто не заводится, возникают утечки, небольшие неисправности в различных системах становятся серьезными поломками. Поэтому основной рекомендацией при ожидании сильных морозов является своевременное обращение на СТО для диагностики и обслуживания автомобиля», — подчеркнул Сергей Пономарев.

Эксперт привел пример трещин на сайлент-блоках, которые летом не представляют опасности, но в сильные морозы могут выйти из строя, требуя замены.

Следует отметить, что при посещении СТО необходимо дать автомобилю прогреться как минимум 30 минут, подчеркнул Пономарев. На профессиональных авторизованных станциях обслуживания обычно соблюдают данное правило, в то время как игнорирование этого требования может привести к серьезным поломкам, даже более значительным, чем изначальные проблемы. Например, замена лампочки в замерзшем фонаре может потребовать замены всего фонаря, пояснил эксперт.

Одной из самых распространенных проблем в холодную погоду является разряженный аккумулятор. При температуре ниже –25 градусов по Цельсию аккумулятор не только быстрее разряжается, но и восстанавливает меньше заряда, чем необходимо для нормального функционирования автомобиля.

«Если автомобиль используется для коротких поездок, то проблемы с аккумулятором в морозы вероятнее всего. При кратковременных поездках АКБ не успевает полностью заряжаться. Для избежания проблем с аккумулятором зимой необходимо предпринимать длительные поездки и следить за состоянием батареи. В условиях мороза также помогает традиционный метод — извлечение аккумулятора из машины для хранения в теплом помещении», — посоветовал Сергей Пономарев.

Эксперт отметил, что не редки проблемы с техническими жидкостями, как утечка масла, антифриза или гидравлической жидкости рулевого управления. Обычно такие проблемы возникают после резких изменений температуры или давления, поэтому важно не только своевременно менять жидкости, но и регулярно проходить обслуживание в автосервисе, добавил специалист.

Ранее руководитель двух станций кузовного ремонта сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин делился советами о частоте и правильном способе мытья автомобиля зимой. Эти материалы также доступны на портале «Автоновости дня».