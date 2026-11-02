Морозы не помеха: дальнобойный гибридный кроссовер Esteo оснастили уникальными зимними опциями для России

Российский премиальный бренд Esteo представил комплекс зимних решений для гибридного кроссовера Exlantix ET. В пресс-службе компании сообщили «Автоновостям дня», что автомобиль полностью адаптирован к эксплуатации в холодное время года.

Производитель напомнил: Exlantix ET оснащен силовой установкой последовательного типа (REEV), а его суммарный запас хода достигает 1180 километров. При соблюдении установленного скоростного режима кроссовер способен преодолеть расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы без заправки и зарядки даже в мороз. Разгон до 200 км/ч доступен и при уровне заряда батареи менее 20%.

Фото: Автоновости Дня

Комфорт и устойчивость Exlantix ET обеспечивают пневмоподвеска IAS с регулировкой дорожного просвета от 147 до 227 мм и электронно-управляемые амортизаторы CDC. Двухконтурная пневмоподвеска закрытого типа получила влагоотделитель, встроенный в блок клапанов и компрессора. Такое решение обеспечивает стабильную работу системы при высокой влажности и перепадах температуры.

Контролировать автомобиль на скользком покрытии помогает интеллектуальный полный привод с режимом «Снег». За безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, контроль полосы, мониторинг слепых зон, обзор AVM 540 с функцией «прозрачный кузов» и другие ассистенты.

Перед началом поездки водитель может дистанционно прогреть салон и тяговую батарею через домашнюю зарядную станцию или мобильное приложение. Кроме того, приложение поддерживает дистанционное управление климатом, автоматическое устранение запотевания и функцию «все обогревы в 1 касание».

Система терморегулирования с трубчатыми электронагревателями ускоряет прогрев автомобиля. Тепло от тяговой батареи и режим «тёплый ковёр» обеспечивают циркуляцию теплого воздуха в зоне ног. После голосовой команды «мне слишком холодно» температура повышается на 4°C. Если функция SYNC отключена, ассистент может установить температуру для пассажира, подавшего команду, с точностью до половины градуса.

Особенно востребованной для жителей северных регионов России может оказаться система выдвижных дверных ручек с электроприводом. В Esteo утверждают, что она справляется с обледенением, создавая при открытии давление до 10 кг. Кроме того, внутри автомобиля предусмотрены дублирующие механические тросовые ручки, которые позволяют открыть двери в аварийной ситуации при обесточенной системе.

Фото: Автоновости Дня

В рамках адаптации к российским условиям кроссовер также получил систему дистанционной парковки с предварительным выбором места и управлением с брелока. В оснащение входят стальные прорезиненные накладки на педали, омыватель камеры заднего вида и увеличенный до 7 литров бачок стеклоомывателя.

Для автомобиля доступно сертифицированное тягово-сцепное устройство. Допустимая масса буксируемого прицепа составляет до 1200 кг, а вертикальная нагрузка — до 75 кг.

Рекомендованная розничная цена гибридного кроссовера Esteo Exlantix ET составляет 6 990 000 рублей. С октября автомобиль продается с прямой скидкой 850 000 рублей: цена снижена на 12,2% и составляет 6 140 000 рублей. Официальная заводская гарантия действует 8 лет.

Автор: Иван Бахарев