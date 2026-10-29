Монтойя отметил: «В Кими впечатляет способность адаптироваться»

Кими Антонелли нужно набрать всего ещё несколько очков, чтобы 20-летний пилот Mercedes стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1. Бывший гонщик, а ныне эксперт F1 TV Хуан-Пабло Монтойя рассказал испанской газете Marca о перспективах Антонелли и других актуальных событиях.

«Антонелли уже не испытывает особого прессинга, но в Остине показал всем, почему именно он станет чемпионом мира, – подчеркнул Монтойя, на счету которого семь побед в Гран При. – Но также интересно, что в Red Bull предпочли агрессивную тактику, однако в Mercedes не стали на это реагировать.

Макс Ферстппен провёл первый пит-стоп, после чего проходил круги быстрее всех, но в Mercedes решили оставить Кими на трассе. Они собирались ограничиться единственным пит-стопом и знали, что Антонелли останется лидером. При этом в Red Bull проводили эксперименты: на машину Айзека Хаджара они поставили жёсткие шины, и тогда стало понятно, что Максу надо ставить резину Medium.

Однако у них не было той скорости, на которую способна машина Mercedes, недавно получившая масштабный комплекс технических новинок, после чего управлять W17 стало намного сложнее, однако Антонелли вполне удалось адаптироваться.

В нём меня прежде всего впечатляет скорость и способность адаптироваться. А также так работа, которую проводит команда Mercedes, ведь с Кими сотрудничают те специалисты, что в своё время работали с Льюисом Хэмилтоном, в том числе Питер Боннингтон.

При этом Макс в Остине работал не с Джанпьеро Ламбьязе, а с Томом Хартом, который действовал более спокойно и несколько менее активно, хотя это, возможно, и неплохо. Но для Макса это было в новинку, а в таких случаях всем гонщикам свойственно расстраиваться. Мы не любим, когда инженеры разговаривают с нами слишком спокойно – мы хотим, чтобы они проявляли твёрдость, отдавая свои инструкции, и чётко понимали, что нам нужно».

Отвечая на вопрос о ситуации в Aston Martin F1, Монтойя отметил заметный прогресс команды по сравнению с началом года:

«Если вспомнить, в каком положении команда была в начале года, и сравнить с нынешним, то сделан огромный шаг вперёд. Многие команды об этом могут только мечтать. Например, если бы Williams следовала такой же траектории, то уже сейчас зарабатывала бы очки.

Кроме того, AMR26 – первое шасси, разработанное Эдрианом Ньюи, однако наиболее важный вопрос в том, удастся ли мотористам Honda добиться заметного прогресса, чтобы Фернандо смог бороться за более высокие позиции?.. Но если учитывать темп, с которым Aston Martin движется вперёд, я считаю, что в следующем году они уже будут намного ближе к призовой десятке, хотя всё зависит от того, чего Honda добьётся в зимнее межсезонье».