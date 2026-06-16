Монтойя уверен, что Mercedes допустили ошибку в выборе стратегии

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал действия команды Mercedes на Гран-при в Барселоне, отметив, что выбранная стратегия сыграла не в пользу Джорджа Расселла в борьбе с Льюисом Хэмилтоном за победу.

В эфире F1TV Монтойя обратил внимание на то, что Mercedes приняла решение о первом пит-стопе Расселла слишком рано, что, по его мнению, стало стратегической ошибкой.

«Меня действительно удивило, как в Mercedes отреагировали на стратегию Льюиса. Думаю, они сами поставили себя в довольно сложное положение, потому что в конце гонки Джорджу пришлось проехать более 30 кругов на одном комплекте шин», — отметил Монтойя, анализируя ход событий.

Он пояснил, что при выборе стратегии с двумя пит-стопами не следует останавливаться уже на 15-м круге. По его мнению, оптимальным был бы пит-стоп на 21-м или 22-м круге, что могло бы заметно упростить задачу для Расселла и усложнить борьбу для Хэмилтона.

Монтойя подчеркнул, что ранняя остановка Джорджа сделала его первым в цепочке пилотов, решивших сменить шины, а высокая деградация резины лишь усложнила ситуацию. «Да, он получил небольшой выигрыш в начале второго отрезка, но в итоге такое решение только усложнило его гонку», — заключил экс-гонщик.