Монтойя заявил: «На Мадринге я бы и сам проехал!»

Бывший пилот Формулы 1 и эксперт F1 TV Хуан-Пабло Монтойя высоко оценил новую трассу в Мадриде.

Хуан-Пабло Монтойя: Чтобы добиться успеха на Мадринге, нужно действовать безупречно. Эта трасса не прощает ошибок. Из всех трасс, на которых мы побывали в этом году, это первая, где я подумал, что сам бы с удовольствием проехал.

Многие повороты оформлены в старом стиле, с с внутренними и внешними стенами – и чем ближе вы к апексу, тем ближе к стене. Любой может проехать шире, но если рядом стена, вы должны действовать идеально. Это добавляет интереса, непредсказуемости. На этой трассе нужен невероятный уровень концентрации и самоотдачи».