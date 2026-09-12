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Монтойя заявил: «На Мадринге я бы и сам проехал!»

Хуан-Пабло Монтойя высоко оценил новую трассу Формулы 1 в Мадриде, отметив сложные повороты, близость стен и необходимость безупречной концентрации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2026, 10:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 и эксперт F1 TV Хуан-Пабло Монтойя высоко оценил новую трассу в Мадриде.

Хуан-Пабло Монтойя: Чтобы добиться успеха на Мадринге, нужно действовать безупречно. Эта трасса не прощает ошибок. Из всех трасс, на которых мы побывали в этом году, это первая, где я подумал, что сам бы с удовольствием проехал.

Многие повороты оформлены в старом стиле, с с внутренними и внешними стенами – и чем ближе вы к апексу, тем ближе к стене. Любой может проехать шире, но если рядом стена, вы должны действовать идеально. Это добавляет интереса, непредсказуемости. На этой трассе нужен невероятный уровень концентрации и самоотдачи».

Источник

Хуан-Пабло Монтойя (39)

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