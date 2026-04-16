Монтаньи: "Будь я на месте соперников Ferrari, я бы забеспокоился"

Бывший пилот Формулы 1, а ныне комментатор французского телеканала Canal Plus Франк Монтаньи высказал своё мнение о поведении команды Ferrari в нынешнем сезоне.

По словам Монтаньи, в этом году коллектив из Маранелло демонстрирует крайне спокойный и уверенный настрой. Эксперт отмечает, что Ferrari ведет себя невозмутимо как в гоночной борьбе, так и в вопросах технических обновлений. Даже если какие-то новшества не срабатывают, команда сохраняет хладнокровие.

«Пилоты Ferrari выступают позитивно, проявляют собранность и терпение. Складывается ощущение, что они полностью доверяют рабочему процессу», — заявляет Франк Монтаньи. По его мнению, сейчас итальянская команда выглядит самой уверенной среди всех участников чемпионата.

В то же время Монтаньи задаётся вопросом: «Неужели они знают что-то, чего не знают остальные?» Размышляя над этим, комментатор обращает внимание на то, что за первые три этапа сезона представители Ferrari не допускали ошибок в своих высказываниях. По его словам, подобное спокойствие от Ferrari он наблюдает впервые за последние десять лет.

Монтаньи считает, что такая уверенность может заставить соперников задуматься о возможных новых открытиях команды из Италии.