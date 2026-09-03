Мохаммед бен Сулайем: задача FIA — обеспечивать справедливость

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем отверг обвинения в предвзятости, которые иногда выдвигают в адрес стюардов. Их критикуют не только болельщики, но и представители окружения гонщиков. После гонки в Зандфорте представитель спонсора Mercado Libre даже заявил, что FIA «разрушает целостность Формулы 1».

Ранее мы рассказывали об официальной реакции FIA на это заявление. Во время визита в Аргентину президенту федерации также задали вопрос о возможной предвзятости.

Мохаммед бен Сулайем: «Одни считают, что мы настроены против аргентинцев, другие, что мы против британцев. Знаете, я разберусь с этим. Я сам позвоню Колапинто и спрошу его мнение. Я хочу услышать, что он скажет.

Миссия FIA – cправедливость. Мы проводим курсы повышения квалификации. Мы попросили национальные федерации предоставить нам имена людей, которых мы могли бы обучить, поскольку хотим обеспечить ротацию судей на гонках.

Мы осуждаем любые проявления травли в социальных сетях. Она направлена против гонщиков, журналистов, официальных лиц, многих из нас. Около двух лет назад я сказал: если я ничего с этим не сделаю, нашему спорту будет нанесен непоправимый ущерб.

Семьдесят процентов враждебности исходит из Северной и Южной Америки, около 18% из Европы.

Я помню, как два года назад в Майами у нас возникла проблема. Одна из наших сотрудниц по вопросам расовой дискриминации была испанкой. Она и её семья получили угрозы убийством, и она прислала письмо, сообщив: „Всё, я больше так не могу“. Именно тогда мы создали альянс против ненависти в интернете.

Правительства, ассоциации, СМИ – мы выступаем все вместе. И сейчас это движение набирает обороты. Команды подключаются. Это марафон. Я не могу сделать это в одиночку. FIA не может сделать это в одиночку. Это коллективные усилия».