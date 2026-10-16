Тюнингованные автомобили могут выглядеть круто, но обернуться финансовой катастрофой

Когда большинство людей представляет себе тюнингованный автомобиль, они думают о машине, заниженной почти до земли, с бесполезным спойлером на крышке багажника и двигателем, настроенным на максимальную мощность и громкий звук. Однако существуют и гораздо менее заметные, но вполне незаконные изменения, которые могут остаться от прежнего владельца и доставить серьёзные проблемы ничего не подозревающему покупателю.

Безобидная на вид косметическая доработка или небольшое улучшение характеристик способны обернуться штрафом в £1,000, провалом технического осмотра MoT и недействительностью страховки. После покупки автомобиля вся юридическая ответственность ложится на нового владельца — независимо от того, устанавливал ли он эти детали сам.

В первую очередь стоит проверить номерной знак. Нарушениями считаются неправильные интервалы между символами, шрифты 3D gel, затемняющие накладки и незаконные ‘ghost’ номера, предназначенные для обхода камер ANPR. Примерно у каждого 15-го автомобиля установлен сомнительный номерной знак. Возможно, прежний владелец хотел придать машине эффектный вид, однако полиция и специалисты, проводящие MoT, подобные изменения не одобрят.

Отдельное внимание следует уделить незаконным изменениям выхлопной системы. Удаление глушителей, каталитических нейтрализаторов или перегородок ради более насыщенного звука может понравиться поклонникам мощных хэтчбеков, но нередко приводит к превышению допустимого уровня шума.

В Великобритании появляются камеры, фиксирующие шум, поэтому чрезмерно громкий выхлоп — это не просто источник раздражения. Он может привести к гарантированному штрафу и автоматическому провалу MoT.

Проверить также необходимо светодиодные фары, установленные после покупки, и сильно затонированные стёкла. Дешёвые LED-лампы в стандартных галогенных корпусах создают ослепляющий свет для встречных водителей и нарушают правила. Если передние боковые стёкла пропускают менее 70 процентов света, такая тонировка незаконна. Впрочем, сообщать страховой компании нужно обо всех внесённых изменениях: они могут не только лишить автомобиль права выезжать на дорогу, но и повлиять на страховое покрытие.

Речь может идти даже о легкосплавных дисках, парковочных датчиках, установленном позже сенсорном экране с Apple CarPlay или опциональном фаркопе заводской установки. Если автомобиль попадёт в аварию, а владелец заранее не сообщил о доработках, страховщик может отказаться от выплаты. В таком случае ему самому придётся покрывать ущерб, размер которого может составить тысячи фунтов.

Поэтому перед заключением сделки стоит ещё раз внимательно изучить объявление, проверить автомобиль в деталях, прислушаться к его работе во время тест-драйва и напрямую задать владельцу все необходимые вопросы. Даже быстрая визуальная проверка и внимательность помогут избежать крупных расходов.