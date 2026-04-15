Nissan сократит модельную линейку на 20%

Японский автопроизводитель Nissan Motor объявил о планах сократить количество выпускаемых моделей с 56 до 45. Это сокращение составит около 20% от всего модельного ряда. Информация стала известна со ссылкой на заявление главы компании Ивана Эспиноса, передает агентство «Прайм».

Руководство Nissan отмечает, что компания намерена отказаться от автомобилей с низкой рентабельностью. При этом инвестиционные ресурсы будут направлены на развитие направлений, способных сохранять устойчивость даже в условиях рыночного давления.

Директор по технологиям Эйити Акаси сообщил, что в ближайшие годы около 90% моделей Nissan получат технологии автономного управления, основанные на искусственном интеллекте. В частности, обновлённая версия минивэна Elgrand с внедрёнными инновационными решениями появится к концу следующего финансового года, который продлится с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2028 года.

Масштабная реструктуризация проводится на фоне ухудшения финансовых результатов Nissan. В связи с этим компания приняла решение закрыть 7 заводов и сократить 20 тысяч рабочих мест по всему миру.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что осенью 2024 года Nissan уже провёл сокращение на 9 тысяч сотрудников и реализовал часть своей доли в Mitsubishi.

Напомним также, что в августе прошлого года производитель завершил выпуск культового суперкара R35 GT-R. На тот момент Япония оставалась единственным рынком, где продолжались продажи этого автомобиля.