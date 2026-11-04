Многие представители паддока не хотят лететь в Катар и Абу-Даби

Гран При Сан-Паулу окажется не единственным событием в мире технических видов спорта, запланированным на 8 ноября. В тот же день должен состояться Гран При Катара — 20-й этап сезона MotoGP, чемпионата мира по мотогонкам.

На фоне крайне тревожной ситуации в странах Ближнего Востока решение Liberty Media провести гонку вызывает неоднозначную реакцию. Напомним, что с прошлого года экономика MotoGP также находится под контролем этой американской корпорации.

В минувшее воскресенье петицию руководству MotoGP подписали 19 из 22-х гонщиков, выступающих в чемпионате на постоянной основе. В документе говорится о нежелании большинства ключевых участников отправляться в Катар.

Заводская команда Yamaha уже заявила, что не поедет в эту страну. Впрочем, она занимает предпоследнее место в чемпионате и в случае пропуска этапа потеряет не так много. Причина решения заключается в корпоративной политике: Yamaha MotoGP Team запрещено отправляться в горячие точки планеты, и это обязательство для команды важнее договорённостей с организаторами чемпионата.

В календаре Формулы 1 также присутствуют этапы в Катаре и Абу-Даби, однако об их отмене пока не объявляли. По информации BBC Sport, многие представители паддока серьёзно обеспокоены происходящим, но публично подобные опасения пока почти не звучат. Карлос Сайнс, гонщик Williams, говорил об этом во время американского уик-энда в Остине. Позже ему пришлось извиниться, хотя искренность этих извинений остаётся под вопросом.

Позиция Liberty Media объяснима: страны Ближнего Востока, принимающие этапы чемпионата мира, являются важными деловыми партнёрами Формулы 1. В частности, у команды Audi F1 есть акционеры из Катара, а у McLaren — из Абу-Даби.

Приведём несколько строк из материала Эндрю Бенсона, корреспондента BBC Sport: «Однако многие в Формуле 1, в том числе люди, занимающие самые высокие посты, полагают, что проведение гонок в Катаре и Абу-Даби в конце сезона – это ошибочное решение, учитывая текущие обстоятельства.

Один из таких людей в частной беседе заявил, что многие не исключают "наихудший сценарий" в этой ситуации».

Вероятно, речь идёт о риске внезапного резкого ухудшения обстановки. В таком случае, например, авиасообщение снова может быть прервано, а сотрудники команд окажутся в своего рода ловушке. Даже при отсутствии жертв и других крайне нежелательных последствий репутации Формулы 1 будет нанесён огромный ущерб.

Недавно пример взвешенного подхода показали организаторы ралли-рейда «Дакар». Несмотря на неизбежное увеличение расходов и логистические сложности, они перенесли свой супермарафон из Саудовской Аравии в Португалию и Марокко.

В Формуле 1 не могут не учитывать этот пример, однако новых официальных решений пока нет. Согласно нынешним планам, 29 ноября должен пройти этап в Катаре, а через неделю после этого в Абу-Даби состоится финальная гонка сезона.

В качестве альтернативы, вероятно, на крайний случай, по-прежнему рассматривается проведение этапа в Имоле. Сообщается, что там практически всё готово к гонке, поэтому Формула 1, исходя из логики, должна принять решение уже в ближайшее время. Дальнейшее развитие событий покажет, каким оно будет.